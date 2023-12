(Alliance News) - Les actions à Londres devraient légèrement reculer lundi, à l'instar des marchés boursiers en Asie, au début de la dernière semaine avant les vacances de Noël.

La semaine dernière, les marchés boursiers du monde entier se sont redressés, grâce à l'intervention de la Réserve fédérale américaine, même si le FTSE 100 a quelque peu sous-performé. Cette semaine, les investisseurs suivront de près les données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, publiées vendredi, qui constituent la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed.

La décision de politique monétaire de la Banque du Japon, qui sera annoncée mardi, constituera un autre élément clé de la semaine.

"Il n'y a qu'une faible probabilité que la BoJ sorte des taux négatifs cette semaine, mais les investisseurs sont impatients d'entendre plus de détails sur la manière et le moment où la BoJ quittera le territoire des taux négatifs", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 10,4 points, 0,1%, à 7 561,96

Hang Seng : en baisse de 1,1 % à 16 612,95

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,6% à 32 758,98

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,2 % à 7 426,40

DJIA : clôture en hausse de 0,2 %, à 37 305,16

S&P 500 : clôture peu modifiée à 4 719,19

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,4% à 14 813,92

EUR : en hausse à 1,0919 USD (1,0912 USD)

GBP : baisse à 1,2689 USD (1,2693 USD)

USD : hausse à JPY142,26 (JPY141,75)

OR : baisse à 2 023,33 USD l'once (2 034,62 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 77,31 USD le baril (76,34 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

10:00 CET Allemagne Indice Ifo du climat des affaires

09:30 GMT Statistiques sur les dépenses de cartes de crédit au Royaume-Uni

10:00 EST Indice NAHB du marché du logement aux États-Unis

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Morgan Stanley réduit Fresnillo à 'underweight' (equal-weight) - objectif de prix à 540 (620) pence

UBS ramène Barratt Developments à "neutre" (achat) - objectif de cours à 610 (495) pence

UBS relève Taylor Wimpey à "acheter" (neutre) - objectif de cours à 160 (126) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Spirax-Sarco Engineering a nommé Louisa Burdett au poste de directeur financier, avec une prise de fonction en juillet de l'année prochaine. Mme Burdett est actuellement directrice financière chez Croda International et a dirigé des fonctions financières dans "plusieurs grandes entreprises", dont Meggitt et Victrex. Spirax-Sarco a déclaré que le directeur financier Nimesh Patel, qui avait déjà été annoncé comme son nouveau PDG, prendrait la direction de l'entreprise le 16 janvier. Le directeur financier du groupe, Phil Scott, assurera l'intérim à partir de cette date, jusqu'à ce que M. Burdett rejoigne l'entreprise. Croda International a pris acte du départ de Mme Burdett et a indiqué qu'elle avait commencé à chercher son successeur. En outre, Croda a déclaré que le bénéfice avant impôt ajusté se situerait probablement dans la partie inférieure de la fourchette de 300 à 320 millions de livres sterling qu'elle avait prévue, principalement en raison des récents mouvements de change, en particulier en Argentine.

GSK a annoncé les résultats positifs de la deuxième partie de son essai de phase III sur Jemperli associé à une chimiothérapie standard, suivi de dostarlimab associé à Zejula comme traitement d'entretien, chez des patientes adultes atteintes d'un cancer de l'endomètre primaire avancé ou récidivant. "L'essai, qui évaluait cette association contre un placebo plus une chimiothérapie suivie d'un placebo, a atteint son objectif principal de survie sans progression, avec un bénéfice statistiquement significatif et cliniquement significatif observé à la fois dans la population globale de patients et dans une sous-population de patients présentant des tumeurs à réparation de mésappariement/stables au niveau des microsatellites", a expliqué GSK.

Le Financial Times a rapporté que GSK est à la recherche de nouveaux contrats en Chine. Selon le journal, GSK a rétabli une relation "très forte" avec le gouvernement et les entreprises locales depuis le scandale de corruption qui a éclaté il y a dix ans. Luke Miels, directeur commercial, a déclaré au FT que GSK travaillait sur d'autres accords avec des entreprises chinoises après avoir signé en octobre un accord de licence d'une valeur maximale de 1,5 milliard de dollars pour un médicament contre le cancer développé par Hansoh Pharmaceutical Group.

Frasers Group est en pourparlers pour acheter Matchesfashion, un détaillant de vêtements de luxe, à son propriétaire de capital-investissement depuis 2017, Apax Partners, a rapporté Sky News samedi. Citant des "sources de la ville", Sky indique que Frasers fait partie d'un petit groupe de soumissionnaires qui ont présenté des offres au début de la semaine dernière. Frasers paierait probablement plus de 50 millions de livres sterling pour Matchesfashion, dont les affaires ont connu des difficultés, selon Sky, citant un "initié". Selon Sky, le détaillant Next, également coté à Londres, aurait également exprimé son intérêt pour l'achat de Matchesfashion.

ENTREPRISES - FTSE 250

Games Workshop a conclu un accord avec la filiale Content Services d'Amazon pour le développement prospectif de son univers Warhammer 40 000 en films et séries télévisées, ainsi que les droits de merchandising associés. L'accord accorde des droits exclusifs à Amazon pour les films et les séries télévisées se déroulant dans l'univers, ainsi qu'une option pour des droits exclusifs dans l'univers Warhammer Fantasy à l'avenir. "Games Workshop et Amazon travailleront ensemble pendant une période de 12 mois afin de convenir de lignes directrices créatives pour les films et les séries télévisées qui seront développés par Amazon. L'accord ne sera mis en œuvre qu'une fois que les directives créatives auront été mutuellement approuvées par Games Workshop et Amazon", a déclaré la société britannique. Elle a ajouté qu'elle ne modifierait pas ses prévisions pour l'exercice financier se terminant en juin. Games Workshop avait annoncé un accord de principe avec Amazon en décembre dernier.

IP Group a lancé un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 20 millions de livres sterling. L'investisseur en propriété intellectuelle a déclaré que le programme avait été mis en place à la lumière de la décote du prix de son action par rapport à sa valeur d'actif net par action, et qu'il estimait que le moment était opportun.

AUTRES SOCIÉTÉS

Hollywood Bowl a maintenu son dividende annuel inchangé et a annoncé des plans de rachat d'actions d'une valeur maximale de 10 millions de livres sterling. L'exploitant de centres de bowling à dix quilles a déclaré un bénéfice avant impôt de 45,1 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 septembre, contre 46,7 millions de livres sterling pour l'exercice 2022, qui avait bénéficié d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les jeux de quilles.

Canadian Overseas Petroleum a déclaré que sa lettre d'intention non contraignante concernant la coentreprise Cole Creek a été résiliée et qu'elle n'envisage "aucune autre discussion à ce stade". En juillet, COPL avait annoncé la création d'une coentreprise potentielle avec "une société énergétique établie" pour développer et exploiter les réserves de pétrole de Cole Creek dans les comtés de Converse et de Natrona, dans le Wyoming. "La société fera le point avant la fin de l'année sur sa stratégie de développement des unités Cole Creek et Barron Flats Shannon", a déclaré COPL lundi.

