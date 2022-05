Google est en pourparlers pour rejoindre le réseau ouvert de commerce électronique indien ONDC -sources

Google d'Alphabet Inc est en pourparlers avec le gouvernement indien pour intégrer ses services d'achat au réseau ouvert de commerce électronique du pays, l'ONDC, ont déclaré à Reuters deux sources familières avec la question.

À la fin du mois dernier, l'Inde a lancé en douceur son réseau ouvert pour le commerce numérique (ONDC) alors que le gouvernement tente de mettre fin à la domination des sociétés américaines Amazon.com et Walmart sur le marché du commerce électronique, qui connaît une croissance rapide.

Selon les estimations du gouvernement https://www.investindia.gov.in/sector/retail-e-commerce/e-commerce, le marché indien du commerce électronique représentait plus de 55 milliards de dollars en valeur brute des marchandises en 2021 et atteindra 350 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Le directeur général de l'ONDC, T. Koshy, a déclaré à Reuters que Google était l'une des nombreuses entreprises avec lesquelles il était en discussion pour une association au projet.

Les pourparlers de Google font suite au succès de son activité de paiement en raison de l'initiative du gouvernement pour les transactions financières, l'interface de paiement unifiée, a déclaré l'une des sources, qui ont toutes deux refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à discuter de la question avec les médias.

L'activité d'achat existante de Google fonctionne uniquement comme un agrégateur d'annonces en ligne et n'effectue aucune exécution de commande comme la livraison, ce que font des entreprises comme Amazon.

Un porte-parole de Google a refusé de commenter si la société était en pourparlers avec le gouvernement.

"Nous restons engagés à nous concentrer sur l'habilitation des petites et moyennes entreprises à tirer parti du numérique pour une découverte plus approfondie et des capacités de paiement avec Google Pay", a déclaré le porte-parole, en référence à son service de paiement.

Les partenaires du projet ONDC, qui comprend actuellement des entreprises comme la société fintech indienne Paytm, afficheront les annonces des uns et des autres sur leur plate-forme dans les résultats de recherche. L'objectif du gouvernement est d'uniformiser les règles du jeu en réduisant le coût des affaires pour tout vendeur qui souhaite répertorier ses produits en ligne.

Le programme ONDC vise à rejoindre 30 millions de vendeurs et 10 millions de commerçants en ligne, et à couvrir au moins 100 villes et villages d'ici août. (Reportage de Munsif Vengattil et Krishna N. Das ; Rapports supplémentaires par Paresh Dave ; Édition par Shri Navaratnam)