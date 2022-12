Inflation, récession et bénéfices parmi les facteurs qui influenceront les actions américaines en 2023

Le S&P 500 est en baisse de près de 20 % depuis le début de l'année, alors qu'il ne reste que quelques jours de bourse en 2022, et il est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse sur une année civile depuis 2008. Le carnage a été encore plus sévère pour le Nasdaq Composite, qui a dégringolé de près de 34 % depuis le début de l'année.

Parmi les victimes les plus connues figurent les actions d'Amazon.com Inc, qui ont chuté d'environ 50 % cette année, tandis que celles de Tesla Inc ont baissé de quelque 70 % et que les actions de Meta Platforms Inc, société mère de Facebook, ont perdu environ 65 %. Entre-temps, les actions du secteur de l'énergie ont suivi la tendance en affichant des gains spectaculaires.

GRAPHIQUE : Chronologie du S&P 500 (

L'inflation, et le degré d'agressivité de la Fed pour tenter de la contenir, restera probablement un facteur essentiel de la performance des actions au début de 2023. Mais les investisseurs surveilleront également les retombées de la hausse des taux d'intérêt, notamment la façon dont le resserrement de la politique monétaire se répercute sur l'économie et s'il rend d'autres actifs plus compétitifs par rapport aux actions.

Voici un aperçu de certains des grands thèmes pour le marché boursier américain en 2023.

RÉCESSION OU ATTERRISSAGE EN DOUCEUR ?

La plus grande question qui influencera les actions au début de la nouvelle année est peut-être de savoir si l'économie se dirige vers une récession, comme le prévoient de nombreux investisseurs.

Si une récession débute l'année prochaine, les actions pourraient être vouées à une nouvelle baisse : Les données historiques montrent qu'un marché baissier n'a jamais atteint son niveau le plus bas avant le début d'une récession.

Les récessions ont tendance à frapper durement les actions, le S&P 500 ayant chuté en moyenne de 29 % pendant les récessions depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Truist Advisory Services. Ces baisses, cependant, ont généralement été suivies d'un fort rebond.

GRAPHIQUE : Rendement du S&P 500 autour des récessions (https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/YEAREND/klvygglnzvg/chart.png)

LES BÉNÉFICES EN DANGER ?

Les investisseurs s'inquiètent également du fait que les estimations des bénéfices des entreprises n'ont peut-être pas entièrement pris en compte un ralentissement potentiel, ce qui laisse davantage de possibilités de baisse pour les actions.

Le consensus des analystes prévoit une hausse des bénéfices du S&P 500 de 4,4 % en 2023, selon Refinitiv IBES. Pourtant, les bénéfices chutent à un taux annuel moyen de 24 % pendant les récessions, selon Ned Davis Research.

GRAPHIQUE : Bénéfices du S&P 500, variation annuelle (https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/EARNINGS/xmvjkkxrgpr/chart.png)

GOODBYE, TINA ?

Les hausses de taux de la Fed ont fait grimper les rendements obligataires et créé une concurrence pour les actions, allant à l'encontre de l'environnement à faible rendement qui a prédominé pendant plus d'une décennie et qui a donné naissance à l'acronyme "TINA", ou "there is no alternative" aux actions.

Les rendements des titres du Trésor à 10 ans protégés contre l'inflation (TIPS) - également connus sous le nom de rendements réels car ils ne tiennent pas compte de l'inflation prévue - se situaient récemment autour de 1,5 %, après avoir atteint en octobre leur niveau le plus élevé depuis plus de dix ans.

Pourtant, certains investisseurs ont remarqué que les actions se sont bien comportées dans les périodes passées où les rendements étaient encore plus élevés.

GRAPHIQUE : Hausse des rendements du Trésor américain et performance des actions (

LA VALEUR PEUT-ELLE AVOIR DE L'AVANCE ?

Au cours de l'année écoulée, les actions de valeur - communément définies comme celles qui se négocient avec une décote par rapport à des paramètres tels que la valeur comptable ou le ratio cours/bénéfice - ont mieux résisté que les actions technologiques et autres actions de croissance, inversant ainsi les tendances qui avaient été en place pendant la majeure partie de la dernière décennie.

Avec des rendements plus élevés et des doutes sur la croissance des bénéfices qui continuent de faire pression sur les valeurs technologiques et de croissance, la question est de savoir si la valeur - qui est plus fortement représentée par les groupes financiers, énergétiques et défensifs - pourrait être prête pour une autre année de surperformance.

GRAPHIQUE : Actions de valeur par rapport aux actions de croissance (

LE DOLLAR FAIT UNE BRÈCHE

La flambée du dollar par rapport aux autres devises cette année a nui aux bénéfices de nombreuses sociétés américaines, rendant plus coûteux pour les multinationales de reconvertir leurs bénéfices dans leur devise nationale.

Le billet vert a réduit une partie de ces gains au cours des dernières semaines et un renversement continu dépendrait en partie de la perception qu'ont les investisseurs de l'attitude belliciste de la Fed par rapport aux autres banques centrales mondiales.

GRAPHIQUE : La douleur du FX (https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/egpbyyblqvq/chart.png)