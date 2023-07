Selon un document gouvernemental et des sources, l'Inde a demandé à Netflix, à Disney et à d'autres services de diffusion en continu que leurs contenus soient soumis à un contrôle indépendant pour vérifier qu'ils ne sont pas obscènes et violents avant d'être diffusés en ligne.

La proposition a été présentée aux plateformes de diffusion en continu lors d'une réunion tenue le 20 juin au ministère de l'information et de la radiodiffusion. Les sociétés de streaming, également appelées plateformes OTT, se sont opposées à cette proposition et aucune décision n'a été prise, selon le compte-rendu de la réunion établi par le gouvernement et une source industrielle qui y a assisté.

Le ministère "a souligné les préoccupations concernant les contenus obscènes et vulgaires sur les plateformes OTT, telles qu'exprimées par les membres du Parlement, les groupes de citoyens et le grand public", indique le compte-rendu, qui n'est pas public mais qui a été consulté par Reuters.

Netflix et Amazon sont devenus extrêmement populaires en Inde, qui devrait devenir un marché de 7 milliards de dollars pour le secteur d'ici 2027, selon Media Partners Asia.

Les plus grandes stars de Bollywood apparaissent dans les contenus en ligne, dont certains ont fait l'objet de critiques de la part des législateurs et du public pour des scènes jugées vulgaires ou offensantes à l'égard des sentiments religieux.

Bien que tous les films diffusés dans les cinémas indiens soient examinés et certifiés par un conseil nommé par le gouvernement, le contenu diffusé en continu ne l'est pas.

Les responsables de la réunion ont demandé à l'industrie d'envisager la création d'un comité indépendant chargé d'examiner les contenus afin d'éliminer les contenus inappropriés, ont déclaré deux personnes présentes à la réunion.

L'industrie s'y est opposée, mais les fonctionnaires lui ont demandé d'envisager l'idée, ont-ils ajouté.

Le gouvernement a souligné la nécessité d'une "approche plus proactive" pour garantir que les contenus diffusés en continu, "y compris les contenus internationaux", soient conformes à un "code d'éthique", selon le compte rendu.

Ce code oblige déjà les fournisseurs à faire preuve de prudence à l'égard des contenus susceptibles d'inciter à la violence ou d'être sensibles pour des raisons religieuses.

Amazon, Disney, Netflix, Viacom18, l'unité de diffusion de Reliance, et Apple TV ont participé à la réunion.

Les entreprises et le ministère n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

PROPAGER LA VULGARITÉ

Ces discussions sont le signe d'un examen de plus en plus minutieux du marché indien de la diffusion en continu, qui connaît une croissance rapide.

La proposition intervient également alors que les géants du streaming protestent contre un ordre du gouvernement d'ajouter des avertissements sanitaires de 50 secondes sur le tabac dans chaque contenu, et deux ans après que l'Inde a ordonné la mise en place d'organismes d'autorégulation pour les plaintes concernant le contenu du streaming.

Les dirigeants du secteur affirment que la réglementation indienne en matière de diffusion en continu est l'une des plus strictes au monde.

Lors d'un événement organisé en avril, au cours duquel le gouvernement a accepté un partenariat avec Amazon pour promouvoir le cinéma et la télévision, le ministre de l'information et de la radiodiffusion, Anurag Thakur, a déclaré que les plateformes de diffusion en continu ne devaient pas "propager la vulgarité et les abus camouflés en expression créative".

M. Thakur a déclaré que les plaintes concernant les contenus obscènes étaient en augmentation et que le gouvernement était prêt à modifier la réglementation si nécessaire pour résoudre le problème.

Des fonctionnaires indiens ont également proposé, lors de la réunion, la formation d'un groupe d'experts chargé d'établir des classifications par âge, au lieu que les plateformes s'en chargent elles-mêmes, a déclaré l'un des participants.

Les plateformes ont déclaré qu'elles assureraient un contrôle parental rigoureux et qu'une "attention particulière serait accordée à l'adéquation du contenu international", selon le compte-rendu.

Suhasini Maniratnam, du Digital Publisher Content Grievance Council, a déclaré à l'assemblée que la pré-censure pourrait nuire à la croissance du secteur et coûter des emplois, et qu'étant donné le volume élevé de contenu, "il est nécessaire d'agir spécifiquement" contre les contenus obscènes et vulgaires. (Reportage d'Aditya Kalra à New Delhi et de Munsif Vengattil à Bengaluru ; rédaction de Robert Birsel)