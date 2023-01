L'Inde prévoit des financements moins chers et des règles plus simples pour les petits détaillants -sources

La proposition, qui pourrait être annoncée le mois prochain dans le dernier budget complet avant les élections générales de 2024, vise à relancer la croissance dans le secteur du commerce de détail physique plus petit qui a été frappé par l'entrée d'entreprises telles qu'Amazon, Flipkart, BigBasket soutenu par le groupe Tata et Reliance Industries.

"Le gouvernement travaille sur une politique par laquelle un crédit facile peut être rendu disponible à des taux d'intérêt bas. Des prêts abordables et faciles contre des stocks sont l'une des options", a déclaré à Reuters un fonctionnaire du gouvernement, qui a refusé d'être nommé.

Le ministère du commerce n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Aucun des responsables n'a fourni de détails sur la manière dont les banques seraient compensées pour l'octroi de prêts bon marché.

La politique remplacerait également les exigences de licence pour les nouveaux magasins et les renouvellements par un simple processus en ligne.

Les magasins de détail nécessitent actuellement entre 25 et 50 licences différentes, dont certaines doivent être renouvelées chaque année, a déclaré Kumar Rajagopalan, directeur général de la Retailers Association of India (RAI).

Les propriétaires de petits magasins vendant des articles ménagers allant des légumes aux réfrigérateurs sont considérés comme une base électorale clé pour le Bharatiya Janata Party, mais ils ont subi un certain nombre de revers depuis l'arrivée de Modi au pouvoir.

Dans le but de formaliser l'économie et d'augmenter le nombre de contribuables, Modi a interdit les billets de grande valeur en 2016 et a ensuite introduit une taxe sur les biens et services qui a frappé le plus durement les petites entreprises.

Les pertes des petites entreprises se sont également accumulées pendant que les géants du commerce en ligne gagnaient du terrain, ce qui a incité le gouvernement à proposer en 2020 des prêts de fonds de roulement d'un an sans garantie, d'un montant maximal de 123 dollars, pour aider les vendeurs de rue à redémarrer leur activité.

La part du commerce électronique dans l'espace de vente au détail de l'Inde devrait atteindre près de 19 % d'ici 2030, contre 7 % actuellement, selon un rapport RAI de 2022.

"De nombreuses petites entreprises de vente au détail ont dû fermer leurs portes à cause des plateformes de commerce électronique. Nous avons proposé des directives uniformes pour résoudre les problèmes qui entravent un environnement sain", a déclaré un autre fonctionnaire du gouvernement.

(1 $ = 81,3650 roupies indiennes)