L'accord de principe conclu entre les United Auto Workers et deux des trois constructeurs automobiles de Detroit marque une nouvelle victoire pour les syndicats qui ont augmenté la pression sur les grandes entreprises pour qu'elles proposent de meilleurs accords.

Les syndicats ont adopté une approche agressive de la campagne en menant une série de batailles très médiatisées dans les secteurs de l'industrie, de l'automobile, du divertissement et de la santé. Selon les experts, les gains obtenus par les syndicats pourraient inciter les entreprises à s'organiser davantage et motiver les entreprises non syndiquées à tenter de repousser ces efforts.

Les négociations de l'UAW, ponctuées par les discours hebdomadaires de son président Shawn Fain, ont été parmi les plus ouvertes. Le syndicat est parvenu à des accords de principe avec Ford Motor et Stellantis, la société mère de Chrysler ; les négociations avec General Motors sont toujours en cours.

"Il s'agit d'une série de négociations, historiquement, où les gains réalisés à Détroit seraient considérés et adaptés par de nombreuses autres industries dans l'ensemble de l'économie", a déclaré Harley Shaiken, professeur de droit du travail à l'université de Californie à Berkley.

Selon les données fédérales américaines, la rémunération des travailleurs syndiqués a finalement rattrapé les augmentations salariales des travailleurs non syndiqués datant de la pandémie de COVID-19, alors que le marché du travail est resté tendu avec un taux de chômage de seulement 3,8 %.

Les accords provisoires conclus par Ford et Stellantis se traduiront par des augmentations salariales totales de plus de 33 % si l'on tient compte des augmentations composées et de celles liées au coût de la vie. Selon John Logan, professeur de droit du travail et de l'emploi à l'université d'État de San Francisco, ces accords pourraient être un argument de vente pour les ateliers non syndiqués qui souhaitent se syndiquer. Nissan et d'autres concurrents pourraient se sentir obligés d'augmenter les salaires pour conserver leur main-d'œuvre.

"Les trois grands voudraient que l'UAW organise Tesla", a-t-il ajouté.

Le soutien de l'opinion publique aux syndicats a favorisé l'engagement dans les secteurs traditionnellement syndiqués, tels que l'industrie manufacturière et les soins de santé. Un sondage Reuters a montré que la majorité des Américains soutenaient les travailleurs en grève.

Les efforts de syndicalisation menés par les employés dans les commerces de détail, tels qu'Amazon et Starbucks, ont reflété un consensus parmi les travailleurs qui considèrent les syndicats comme un moyen de garantir de meilleurs salaires et conditions de travail.

L'organisation a été difficile ces dernières années. Environ 11,3 % des travailleurs étaient représentés par des syndicats l'année dernière, contre 23,6 % en 1982, selon les données analysées par l'Economic Policy Institute.

EFFET DE RIPPLE

Les contrats de l'UAW font partie des nombreux accords conclus cette année, au même titre que ceux conclus chez UPS et chez le fabricant d'équipements de construction Caterpillar. Les travailleurs d'autres entreprises, comme Mack Truck et les fabricants d'équipements CNH Industrial et Deere & Co, ont tous rejeté les accords initiaux malgré des augmentations qui, dans certains contrats, semblaient significatives.

Selon Marcos Feldman, chercheur principal à Jobs to Move America, une organisation syndicale à but non lucratif, la sensibilisation accrue des travailleurs aux bénéfices record s'est traduite par des concessions de la part des entreprises et par de meilleurs accords.

"Il s'agit maintenant de consolider et d'institutionnaliser cette prise de conscience", a déclaré M. Feldman. "Les efforts de syndicalisation n'ont jamais été aussi agressifs.

Le président Joe Biden considère les syndicats comme la pierre angulaire de sa politique économique, notamment de la loi bipartisane sur les infrastructures, d'un montant de 1 200 milliards de dollars, qui vise à relancer l'industrie manufacturière américaine.

Les employeurs peuvent réagir en augmentant les salaires des travailleurs afin de freiner les efforts de syndicalisation, ou en intensifiant leurs efforts pour empêcher la syndicalisation.

Certains employés de Starbucks ont affirmé que la chaîne de cafés avait exercé des représailles illégales contre les organisateurs en licenciant des employés et en fermant des magasins. Au début du mois, le ministère américain du travail a ordonné à la société de divulguer des documents relatifs aux dépenses antisyndicales.

Amazon a dissuadé la syndicalisation, le National Labor Relations Board (NLRB) ayant récemment jugé que le géant du commerce électronique avait menacé de retenir les salaires et les avantages sociaux des employés de deux entrepôts new-yorkais.

UPS ET SES RIVAUX

L'accord conclu par UPS en août a permis d'augmenter les salaires et d'éliminer un système de rémunération à deux niveaux pour les chauffeurs de l'entreprise basée à Atlanta. Cela a renforcé les efforts de syndicalisation des travailleurs d'Amazon et a mis la pression sur les rivaux d'UPS pour qu'ils comblent l'écart croissant entre les salaires.

À l'expiration du nouvel accord UPS en 2028, le chauffeur américain moyen à temps plein gagnera environ 170 000 dollars par an en salaire et en avantages sociaux, soit nettement plus que ses homologues employés par des sous-traitants de FedEx et d'Amazon.

En septembre, Amazon a versé aux entreprises de livraison 440 millions de dollars pour l'année afin d'augmenter le salaire moyen des chauffeurs, estimé à 20,50 dollars de l'heure. Amazon a déclaré à Reuters que ce paiement faisait partie des augmentations normales et n'était pas influencé par le contrat d'UPS. L'entreprise n'a pas fourni de comparaisons avec l'année précédente.

"Une chose que nous avons constatée dans cette économie, c'est que les travailleurs sont plus susceptibles de démissionner lorsqu'ils ne sont pas satisfaits", a déclaré Kate Bronfenbrenner, directrice de la recherche sur l'éducation au travail à l'université de Cornell. "Les secteurs où ils ont le plus de chances de rester sont ceux où ils sont syndiqués et où ils restent et se battent.