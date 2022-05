L'australien Woolworths propose d'acheter une participation majoritaire dans MyDeal.com

La transaction, d'un montant de 217,4 millions de dollars australiens (152,88 millions de dollars), implique que Woolworths paie 1,05 dollar australien par action de MyDeal, soit une prime de près de 63 % par rapport à la dernière clôture de l'action jeudi. Les actions de MyDeal ont bondi d'environ 57 % et étaient en passe de connaître leur meilleure journée.

Le rachat proposé de MyDeal, l'une des plus grandes entreprises de vente au détail sur Internet d'Australie, vise à aider Woolworths à mieux concurrencer des entreprises comme Amazon dans le pays, où il a déjà pour rivaux les grands magasins à prix réduits Kmart et Target, le vendeur de papeterie Officeworks et la chaîne de quincaillerie Bunnings - qui vendent tous des produits également vendus sur Amazon.

"L'opération est une transaction attrayante, qui offre une option entièrement en espèces aux actionnaires de MyDeal", a déclaré le président de MyDeal, Paul Greenberg, dans un communiqué. Séparément, son conseil d'administration a également recommandé aux actionnaires de voter en faveur du rachat.

Près de 60% des actions vendues à Woolworths proviendront de la participation du directeur général de MyDeal, Sean Senvirtne. Il détiendra également la participation restante dans la société.

Les analystes de Barrenjoey ont déclaré dans une note que l'acquisition semble être une reconnaissance tacite que le marché de Woolworths ne gagne pas en popularité.

"Woolworths a eu du mal à générer des rendements dans les activités non alimentaires, nous nous demandons donc pourquoi ils alloueraient des capitaux de cette manière."

(1 $ = 1,4221 dollars australiens)