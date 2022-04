L'indien Tata lance une "super application" pour défier Amazon et Walmart dans le domaine du commerce électronique.

Tata Neu, qui est en préparation depuis environ deux ans, est une plateforme unique pour les marques du groupe, notamment la mode Westside, les billets d'Air Asia, l'électronique Croma, le groupe d'hôtels Taj, l'épicerie en ligne BigBasket et la pharmacie en ligne 1mg.

"Notre objectif est de rendre la vie des consommateurs indiens plus simple et plus facile", a déclaré N Chandrasekaran, président de Tata, sur LinkedIn, ajoutant que sa compagnie aérienne en coentreprise Vistara et Air India, récemment acquise, ainsi que la marque de montres Titan seront bientôt disponibles sur l'application.

Le groupe de 154 ans, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 103 milliards de dollars en 2020-21, est un acteur de premier plan dans la sidérurgie, l'externalisation informatique et les services publics, mais il est sans doute plus connu à l'échelle internationale en tant que propriétaire de la marque britannique de voitures de luxe Jaguar Land Rover. Elle fabrique également des voitures dans son pays sous sa propre marque.

Tata possède également un vaste portefeuille de vente au détail hors ligne, dont une coentreprise avec Starbucks Corp. Ses magasins de mode et de montres sont omniprésents dans les rues indiennes et il exploite des magasins pour la marque de mode Inditex Zara.

Malgré le lancement de la place de marché en ligne Tata CliQ en 2016, le groupe a fait figure de parent pauvre sur un marché du commerce électronique qui, selon de nombreuses projections, devrait atteindre 200 milliards de dollars d'ici 2026. Avec Tata Neu, le groupe est déterminé à changer cela, ont déclaré des sources à Reuters l'année dernière.

Tata Neu proposera un programme d'adhésion et un système de fidélisation intermarques où les clients pourront gagner et échanger des récompenses en effectuant des achats sur l'application.