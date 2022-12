L'organisateur licencié d'Amazon perd sa tentative de relancer le procès pour discrimination raciale.

Un panel de trois juges de la 2e Cour d'appel du circuit américain, basée à Manhattan, a déclaré dans une brève ordonnance qu'un juge de Brooklyn avait correctement statué que le licenciement de Smalls en 2020 après qu'il ait organisé une manifestation contre Amazon n'avait aucun lien avec sa race.

Amazon et les avocats de Smalls n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Amazon a licencié Smalls en mars 2020, affirmant qu'il s'était joint à une manifestation dans l'entrepôt de Staten Island où il supervisait d'autres travailleurs malgré le fait qu'il était en quarantaine rémunérée après avoir été en contact étroit avec une personne diagnostiquée avec le COVID-19.

Dans un procès intenté cette année-là, Smalls a déclaré qu'il avait été ciblé en raison de sa race et de sa défense de la main-d'œuvre majoritairement non blanche de l'entrepôt.

Lors d'une audience la semaine dernière, les juges du 2e circuit ont déclaré qu'il n'avait pas réussi à étayer ces affirmations et que son licenciement semblait être lié à ses plaintes concernant les conditions de sécurité et non à des questions raciales.

Smalls et d'autres travailleurs de l'entrepôt ont fondé l'Amazon Labor Union, qui a remporté en avril le premier vote syndical américain dans les 27 ans d'histoire d'Amazon. Les travailleurs d'autres entrepôts Amazon à New York et en Alabama ont rejeté les syndicats.

Plusieurs plaintes ont été déposées auprès du National Labor Relations Board des États-Unis, affirmant qu'Amazon a exercé des représailles illégales à l'encontre des travailleurs pro-syndicat de l'entrepôt de Staten Island, y compris Smalls. Amazon a nié tout acte répréhensible dans ces affaires, qui sont en cours.

Smalls est devenu une figure très médiatisée après son licenciement, menant un boycott d'Amazon et témoignant devant le Sénat américain dans une veste où l'on pouvait lire "Mangez les riches".