La Commission fédérale américaine du commerce a demandé à Amazon.com de fournir plus de détails sur son accord d'embauche de cadres supérieurs et de chercheurs de la startup d'intelligence artificielle Adept, a déclaré à Reuters une personne familière avec le dossier.

Cette demande reflète l'inquiétude croissante de la FTC quant à la manière dont les accords en matière d'intelligence artificielle ont été conclus et fait suite à un examen plus large des partenariats entre les grandes entreprises technologiques et les principales startups en matière d'intelligence artificielle.

L'enquête informelle sur Amazon, qui n'a pas été signalée précédemment, est centrée sur l'annonce faite le mois dernier du départ du directeur général d'Adept, David Luan, et d'autres personnes, pour rejoindre Amazon, qui accorderait également une licence pour certaines des technologies de la startup.

Ce type d'enquête ne débouche pas nécessairement sur une enquête officielle ou une mesure d'application.

Amazon tente de rattraper ses rivaux Google et Microsoft, qui s'associe à OpenAI, en développant ses propres grands modèles de langage capables de répondre presque instantanément à des demandes ou des requêtes complexes.

Reuters a précédemment fait état des efforts déployés par Amazon pour mettre en place une nouvelle organisation, l'équipe AGI (Artificial General Intelligence), chargée de développer de grands modèles de langage. Luan dirige désormais l'équipe AGI Autonomy, composée de nombreux anciens employés d'Adept, et rend compte à Rohit Prasad, responsable de l'équipe AGI.

Fondée en 2022, Adept s'est fait remarquer en levant plus de 400 millions de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque dans le but de former de grands modèles de langage pour effectuer des tâches générales pour des entreprises clientes. Évaluée à plus d'un milliard de dollars, l'entreprise a publié quelques modèles en code source libre, mais n'a pas réussi à lancer des produits commerciaux performants. On ne sait pas si Amazon a indemnisé les investisseurs d'Adept, ni les détails des droits de licence.

Amazon, Adept et la FTC se sont refusés à tout commentaire.

L'autorité de régulation enquête déjà sur une initiative similaire de Microsoft, qui a engagé une grande partie des dirigeants et des employés d'une autre startup, Inflection AI, et a accepté de payer une redevance de licence d'environ 650 millions de dollars. La FTC cherche à savoir si l'accord n'a pas été conclu dans le but de contourner les exigences en matière de divulgation des fusions, a déclaré une source à Reuters le mois dernier.

Ce n'est pas la première fois qu'Amazon mise sur une startup d'IA. Depuis septembre, Amazon a investi 4 milliards de dollars dans la startup d'IA Anthropic, en prenant une participation minoritaire dans la société de San Francisco.

Au début de l'année, la FTC a lancé une étude sur les investissements et les partenariats dans le domaine de l'IA, demandant des informations sur la relation entre Microsoft et OpenAI, et sur les liens entre Anthropic, Google et Amazon.

La vaste demande de documents, formulée en janvier, vise à obtenir des détails sur la manière dont les partenariats entre les entreprises d'IA et les grandes entreprises technologiques influencent la stratégie, les décisions en matière de prix, l'accès aux produits et aux services, ainsi que les décisions relatives au personnel.

Les autorités antitrust américaines ont également exprimé leur inquiétude quant à l'utilisation par les grandes entreprises technologiques de leurs avantages existants en matière d'IA pour exclure les petits concurrents. La FTC et le ministère de la justice se sont répartis la responsabilité d'éventuelles enquêtes sur Microsoft, OpenAI et le fabricant de puces Nvidia.