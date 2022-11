La chute des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre est un autre facteur négatif pour les actions américaines.

Les estimations ont également chuté pour les trimestres 2023, et Goldman Sachs a récemment réduit à zéro ses prévisions de croissance des bénéfices par action du S&P 500 pour 2023, citant l'affaiblissement des marges bénéficiaires.

En date de vendredi, les analystes prévoyaient une baisse de 0,4 % des bénéfices du quatrième trimestre en glissement annuel pour les sociétés du S&P 500, selon les données IBES de Refinitiv. Cela se compare à la hausse de 5,8 % qu'ils prévoyaient le 1er octobre.

La dernière fois qu'il y a eu une baisse trimestrielle des bénéfices du S&P 500, c'était au troisième trimestre de 2020, lorsque les entreprises étaient encore sous le choc initial et les perturbations causées par la pandémie de coronavirus.

L'affaiblissement des perspectives de bénéfices ne fait qu'ajouter aux inquiétudes des investisseurs, qui craignent que les hausses agressives des taux d'intérêt par la Réserve fédérale pour contrôler l'inflation ne conduisent à une récession. Le S&P 500 est en baisse de plus de 17 % depuis le début de l'année.

"Les bénéfices du troisième trimestre, ils ont manqué les attentes. Mais ce sur quoi nous nous sommes vraiment concentrés, c'est 2023", a déclaré Michael Mullaney, directeur de la recherche sur les marchés mondiaux chez Boston Partners à Boston.

"Pour que la Fed atteigne ses objectifs d'inflation, elle va devoir pousser l'économie dans une récession", ce qui signifie que les estimations de bénéfices pour 2023 "doivent baisser beaucoup plus", a-t-il dit.

Les entreprises technologiques et liées à la technologie ont représenté plus de la moitié des révisions négatives des bénéfices du S&P 500 pour le quatrième trimestre, a écrit Jonathan Golub, responsable de la stratégie des actions américaines et de la recherche quantitative au Credit Suisse, dans une note de recherche récente.

Plusieurs des grandes entreprises technologiques et de croissance, dont Amazon.com et la société mère de Facebook, Meta Platforms, ont déçu les investisseurs avec de grosses déceptions pour le troisième trimestre et ont donné des prévisions décevantes pour le quatrième trimestre.

La hausse des rendements du Trésor a exercé une pression particulièrement forte sur les actions des sociétés technologiques et de croissance.

Les principaux détaillants ont également fait partie de ceux qui ont annoncé des résultats décevants, Target en tête, bien que Walmart ait remonté le moral des investisseurs.

Les résultats de 475 sociétés du S&P 500 ayant été publiés vendredi, on estime que les bénéfices du troisième trimestre n'ont augmenté que de 4,2 % par rapport à l'année précédente. C'est moins que le gain de 4,5 % prévu début octobre, sur la base des données de Refinitiv.

Les estimations des bénéfices futurs ont tendance à baisser lorsque les entreprises donnent des indications, mais les stratèges ont déclaré que les baisses étaient cette fois plus importantes que d'habitude.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du secteur technologique du S&P 500 baissent de 7,8 % au quatrième trimestre, contre un gain de 1,0 % prévu le 1er octobre. Les bénéfices du secteur des services de communication devraient chuter de 20,9 %, contre une baisse de 9,2 % prévue le 1er octobre, selon les données de Refinitiv.

Dans l'ensemble, sept des onze principaux secteurs du S&P 500 devraient afficher une baisse des bénéfices au quatrième trimestre par rapport à la période de l'année précédente, selon les données.