La division d'actions et le rachat d'actions enthousiasment les investisseurs.

Le fractionnement des actions de la société à raison de 20 pour 1 est le premier depuis 1999 et s'ajoute à un rachat d'actions de 10 milliards de dollars. Elle intervient également après qu'Alphabet Inc ait annoncé un fractionnement similaire plus tôt cette année.

"La proposition de division d'actions d'Amazon en dit long sur la façon dont le monde du commerce a changé", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown.

"Bien qu'un tel mouvement ne signifie pas grand-chose pour les actionnaires existants, il rend les actions individuelles plus accessibles aux investisseurs ordinaires."

Le ticker de l'action Amazon était en tendance sur le site de médias sociaux axé sur les investisseurs stocktwits.com et figurait parmi les plus discutés sur wallstreetbets de Reddit, selon l'agrégateur de sentiments Swaggystocks.

Les actions d'Apple Inc et de Tesla Inc ont fortement progressé après leur division d'actions en 2020, Tesla finissant par rejoindre le S&P 500 d'ici la fin de l'année.

Les actions d'Amazon ont clôturé près de leur plus bas niveau en deux ans, à 2 785,58 $, après avoir grimpé en flèche au cours des deux dernières années grâce à l'explosion de la demande d'achats en ligne pendant les lockdowns du COVID-19.

La société est entrée en bourse en 1997 à un prix d'introduction de 18 dollars, soit 1,50 dollar ajusté pour les divisions d'actions qui ont eu lieu en 1998 et 1999.

Le dernier fractionnement d'actions prendra effet le 6 juin.