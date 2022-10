La saga des chouchous de Wall street en cas de pandémie se termine par des larmes

Pensez à quelque chose de nouveau que vous avez commencé à faire il y a deux ans et demi pour vous faciliter la vie pendant le verrouillage du COVID et il y a de fortes chances qu'il y ait aujourd'hui une histoire connexe sur une victime du marché boursier.

Ajoutez à cela les inquiétudes des investisseurs concernant la montée en flèche de l'inflation et le ralentissement économique qui a fait basculer Wall street dans un marché baissier cette année, et vous obtiendrez un tableau sombre pour les entreprises qui ont connu une énorme popularité pendant la pandémie.

Le fabricant de vélos stationnaires connectés Peloton Interactive a annoncé la semaine dernière à ses employés que sa quatrième série de suppressions d'emplois cette année était une tentative pour sauver l'entreprise. Ses problèmes ont attiré l'attention sur d'autres entreprises en plein essor pendant la pandémie, comme Zoom Video Communications, Nautilus Inc, DocuSign Inc et DoorDash Inc.

Les investisseurs de croissance ont poussé l'action Peloton à un record de 171,09 $ au début de 2021. La demande était si forte pour ses vélos que les consommateurs agités devaient attendre de longs délais de livraison. Mais les actions Peloton sont maintenant en baisse de 95 % par rapport à leur sommet, clôturant à 8,53 $ mercredi. À titre de comparaison, le S&P 500 est en baisse d'environ 25 % par rapport à son record de janvier de cette année.

D'autres ont acheté des équipements d'exercice de Nautilus pendant la pandémie, faisant grimper son action à 31,30 $ au début de 2021. Elle s'est négociée pour la dernière fois à 1,65 $.

Zoom est devenu synonyme de réunions en ligne, car de nombreuses personnes travaillent à distance et se tournent même vers les vidéoconférences pour les rencontres sociales. Mais l'action de Zoom s'est échangée pour la dernière fois à 75,22 $ contre son pic de 588,84 $, atteint en octobre 2020.

D'autres favoris du "stay-at-home" étaient le détaillant en ligne Amazon.com et le service de livraison de nourriture DoorDash. Les gens ont également afflué vers des courtiers conviviaux comme Robinhood Markets alors qu'ils étaient coincés chez eux sans sport sur lequel parier. Mais après avoir atteint 85 $ en août 2021, Robinhood s'est négocié pour la dernière fois à 10,66 $.

"Ce sont des entreprises avec des idées suffisamment bonnes pour qu'elles obtiennent un financement suffisant. Elles prennent une vague comme COVID, leur utilisation explose", a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners à Pittsburgh. Mais une fois que cette croissance ralentit, les investisseurs perdent leur intérêt.

"Ils ont en quelque sorte épuisé tout l'air de leur univers, et ils n'ont nulle part où se développer. Donc, même si les gens utilisent encore le Peloton, il n'y a pas assez de gens qui achètent le Peloton", a déclaré Forrest.

Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust à Atlanta, en Géorgie, affirme que Peloton peut sembler bon marché, mais il se méfie car elle n'est pas rentable. Son multiple de prix par rapport aux ventes est tombé à 0,8, sur la base des quatre derniers trimestres, contre un multiple moyen de 6,6 depuis son entrée en bourse en septembre 2019, a déclaré Morgan.

Wall street s'attend à ce que Peloton déclare une perte ajustée par action de 2,07 dollars pour son exercice financier se terminant en juin, contre une perte de 7,69 dollars pour son exercice 2022, selon Refinitiv.

Zoom a gagné de l'argent et sa valorisation semble également bon marché à 35 fois le bénéfice par action contre un multiple moyen de 135 depuis ses débuts en avril 2019, a déclaré Morgan.

Pourtant, il s'inquiète de la baisse de ses bénéfices. Le bénéfice ajusté par action de Zoom devrait chuter de 27% pour son exercice fiscal se terminant en janvier contre une croissance de 55,5% en 2022, selon Refinitiv.

Morgan a également souligné un ralentissement de la croissance de DoorDash et du géant de la vente au détail Amazon.com, car ils sont également touchés par la flambée de l'inflation et l'incertitude économique.

"Chaque entreprise va devoir voir comment son modèle économique particulier peut s'exécuter dans un environnement normalisé", a-t-il déclaré.

Carol Schleif, chef adjoint des placements du bureau familial de BMO à Minneapolis, a mis en garde contre l'investissement dans des entreprises qui semblent bon marché et qui ont des clients fidèles. Tout est question de gestion, de bilans et de revenus prévus, a-t-elle dit.

Si l'une des issues possibles pour les favoris des pandémies dont la croissance ralentit pourrait être le rachat par une plus grande entreprise, Mme Schleif se garde bien de faire ce pari.

"Acheter une action parce que vous pensez qu'elle va être rachetée, c'est un risque. Je ne serais pas prête à le faire avec de l'argent que je ne suis pas prête à perdre", a-t-elle déclaré. "Ce n'est pas vraiment de l'investissement. C'est plus opportuniste.