Le bénéfice du label de musique indien Saregama augmente de 36% grâce à la sortie de nouvelles chansons

Le bénéfice a grimpé à 460,7 millions de roupies indiennes (5,59 millions de dollars) au cours des trois mois terminés le 30 septembre, contre 338 millions de roupies un an plus tôt.

Saregama, qui appartient au conglomérat de football et d'électricité RP-Sanjiv Goenka Group, a déclaré que ses revenus d'exploitation ont augmenté d'environ 30% pour atteindre 1,89 milliard de roupies.

Les revenus de son activité musicale, qui concède sous licence son catalogue de plus de 130 000 chansons à des applications de streaming telles que Spotify et Amazon Music et à des chaînes de télévision telles que Kalaignar TV, ont bondi de 24 % pour atteindre 1,51 milliard de roupies.

Saregama, qui a sorti la toute première chanson enregistrée en studio il y a plus de 120 ans dans l'Inde sous domination britannique, a déclaré que plusieurs marques, dont WhatsApp, Uber et Dettol, ont utilisé ses chansons, ce qui a fait grimper ses revenus de licence.

L'assouplissement général des restrictions COVID-19 cette année a permis aux cinéastes de sortir plus de films cette année -- les chansons figurant dans les films constituent une grande partie des chansons les plus écoutées dans le pays.

Et si plusieurs films cette année n'ont pas été à la hauteur des attentes, tant sur le plan financier que créatif, les chansons de films tels que "Gangubai Kathiawadi" et "Naane Varuvean" se sont avérées des succès dans ce pays fou de musique.

Des revenus plus élevés, notamment grâce aux ventes de son lecteur de musique portable Carvaan, ont aidé Saregama à compenser une hausse de 32 % des dépenses totales.

Les actions de Saregama ont grimpé de 2% à 383,50 roupies à 0805 GMT lundi, après avoir baissé de près de 28% cette année.

(1 $ = 82,4200 roupies indiennes)