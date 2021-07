Le dollar reste proche de ses plus hauts niveaux dans l'attente de la Fed

Le dollar avait reculé d'environ 0,3 % par rapport à l'euro dans la nuit.

Mais le billet vert a largement augmenté depuis plus d'un mois, car les marchés se méfient de la Fed qui commence à réduire son soutien monétaire, et les données montrent que les investisseurs sont maintenant longs en dollars pour la première fois depuis mars 2020.

Le dollar s'est échangé à 1,1809 dollar par euro et a acheté 110,27 yens en début de séance en Asie. Les dollars australien et néo-zélandais ont conservé leurs modestes gains de la nuit.

La réunion de la Fed a lieu mercredi et l'accent est mis sur les discussions concernant les achats d'obligations et sur la façon dont la banque se sent à l'aise face à la montée de l'inflation, les conséquences pour les marchés des devises n'étant pas claires.

Le stratège de la Commonwealth Bank of Australia, Joe Capurso, a déclaré qu'une allusion au fait que la réduction des taux pourrait bientôt commencer ferait monter le dollar.

Steve Englander, responsable de la recherche sur les devises du G10 chez Standard Chartered, a toutefois déclaré qu'une orientation sur la façon dont la Fed envisage une hausse brutale mais probablement transitoire de l'inflation sera tout aussi importante.

"Nous nous attendons à ce que le président de la Fed (Jerome) Powell fasse preuve de plus de patience que beaucoup d'intervenants récents de la Fed en ce qui concerne la baisse de l'inflation, tant que les conditions économiques nationales indiquent encore un relâchement du marché du travail", a déclaré M. Englander dans une note aux clients.

"Un penchant dovish de Powell poussera probablement les taux d'intérêt à plus long terme (...) en raison d'une remontée des breakevens d'inflation et d'une réduction des craintes du marché quant à un ralentissement de la croissance à moyen terme".

"Paradoxalement, cela devrait être négatif pour le dollar car l'incertitude mondiale sur la réponse politique à une inflation plus élevée serait réduite", a déclaré M. Englander.

La hausse des prévisions d'inflation lundi a poussé les rendements réels à 10 ans des États-Unis à un niveau record de -1,123 %, ce qui a également contribué à la faiblesse du dollar au cours de la nuit.

L'indice du dollar américain a baissé de 0,3 % au cours de la nuit et est resté stable à 92,584.

Ailleurs, les inquiétudes concernant la propagation de la variante Delta du coronavirus et les craintes sur le marché boursier chinois ont incité les opérateurs à la prudence pendant les heures d'ouverture de l'Asie. Le dollar australien, sensible au risque, est resté stable à 0,7382 $ et le kiwi à 0,7000 $. [AUD/]

La livre sterling était au-dessus de sa moyenne mobile de 20 jours et près d'un sommet d'une semaine à 1,3827 $, les premières données semblant montrer un reflux de la flambée des cas de COVID-19 en Grande-Bretagne, malgré la suppression de nombreuses restrictions sociales la semaine dernière. [GBP/]

Le yuan chinois a tenu bon malgré les turbulences sur les actions et était stable à 6,4790 mardi alors que les investisseurs attendent les chiffres des bénéfices industriels attendus à 0130 GMT.

Le bitcoin a fortement chuté à 37 470 dollars, après avoir atteint lundi un pic de 40 581 dollars, après qu'Amazon.com ait démenti avec réserve un article paru ce week-end selon lequel il se préparait à accepter les crypto-monnaies.

"Les spéculations qui ont suivi autour de nos plans spécifiques pour les crypto-monnaies ne sont pas vraies", a déclaré un porte-parole de la société.

"Nous restons concentrés sur l'exploration de ce à quoi cela pourrait ressembler pour les clients qui font des achats sur Amazon".