Pour réduire ses coûts et réaliser ses premiers bénéfices, le constructeur de véhicules électriques Rivian a supprimé plus de 100 étapes du processus de fabrication des batteries, 52 pièces d'équipement de l'atelier de carrosserie et plus de 500 pièces de la conception de ses SUV et pick-up phares.

Le rééquipement du processus de fabrication de Rivian a permis de réduire de 35 % le coût des matériaux pour les fourgonnettes et de réaliser des économies d'une "ampleur similaire" pour ses autres gammes, a déclaré le PDG RJ Scaringe à l'agence Reuters.

Le coût global de construction des VE de Rivian s'est "considérablement amélioré", a-t-il déclaré à Reuters lors d'une visite d'usine vendredi à Normal, dans l'Illinois, à 130 miles (209 km) au sud de Chicago. "La conception des pièces et de l'usine facilite la construction du véhicule.

Reuters a pu voir en exclusivité l'intérieur de l'usine de Rivian, d'une superficie de quatre millions de pieds carrés, les investisseurs étant impatients d'en savoir plus sur l'ampleur et le rythme des économies réalisées après une fermeture de trois semaines en avril.

La réduction des coûts est essentielle pour Rivian et d'autres start-ups de véhicules électriques, car les taux d'intérêt élevés ont détourné certains clients potentiels des véhicules électriques, qui sont généralement plus chers à l'achat que leurs équivalents à essence. Rivian n'a jamais réalisé de bénéfice net trimestriel depuis sa création en 2009 et a perdu 1,5 milliard de dollars au premier trimestre.

"Nous avons procédé de la même manière pour revoir la conception d'un certain nombre de composants afin de réduire les coûts. Ainsi, nous avons réduit de plus de 35 % le coût des matériaux des camionnettes", a déclaré M. Scaringe, en faisant référence à la fermeture de la ligne de camionnettes en janvier dernier.

Construits principalement pour l'actionnaire principal Amazon, les fourgons de Rivian représentent environ un cinquième de son chiffre d'affaires.

Le leader du marché, Tesla, a réduit ses prix, mais certains petits fabricants de véhicules électriques, dont Fisker, ont déposé leur bilan.

Rivian jouit d'une situation financière plus solide, mais perd près de 39 000 dollars sur chaque véhicule et mise sur la réduction des coûts pour dégager un bénéfice brut cette année.

TRAVAILLER PLUS INTELLIGEMMENT

Outre la simplification de l'assemblage et la réduction du nombre d'équipements dans l'usine, des changements ont été apportés à la deuxième génération de véhicules R1 de Rivian, avec des unités d'entraînement fabriquées par l'entreprise, des logiciels mis à jour et de nouvelles batteries.

La fabrication de ces batteries est désormais plus facile. Les modules ont été redessinés et sont livrés en une seule pièce au lieu des murs et des planchers qui étaient construits séparément.

Les véhicules sont également dotés d'une nouvelle architecture destinée à réduire le poids et à améliorer l'efficacité de la fabrication, notamment en supprimant 1,6 kilomètre de câblage sur chaque véhicule.

Ces changements ont permis de réduire le temps de travail et d'augmenter le taux d'assemblage sur la chaîne de fabrication d'environ 30 %.

"Tous ces éléments nous permettent d'atteindre la rentabilité et de dégager une marge brute positive", a déclaré Tim Fallon, vice-président de la fabrication de l'usine.

Mais les investisseurs sont inquiets. La fermeture de l'usine signifie que Rivian vise une production de 57 000 véhicules - presque la même que l'année dernière - et les actions de la société ont été divisées par deux cette année.

Les liquidités et les investissements à court terme ont diminué d'environ 1,5 milliard de dollars au cours du premier trimestre, pour atteindre un peu moins de 8 milliards de dollars. Rivian a déclaré qu'elle disposait de suffisamment de capitaux pour lancer les SUV R2, moins chers et plus petits, au début de l'année 2026.

Sam Fiorani, vice-président de la société de recherche AutoForecast Solutions, qui s'attendait à ce que l'entreprise ait besoin d'une injection de liquidités avant l'été 2025, a déclaré que la réduction du coût par véhicule donnait à Rivian une marge de manœuvre.

"Se concentrer sur la réduction des coûts est extrêmement important pour la longévité de l'entreprise et pour calmer les craintes des investisseurs", a-t-il déclaré.

Pour accélérer les livraisons de R2, Rivian a déclaré en mars qu'elle commencerait à produire son SUV cinq places à 45 000 dollars dans son usine de l'Illinois, qui sera agrandie, au lieu d'une usine prévue en Géorgie, d'une valeur de 5 milliards de dollars. Cette décision permettra d'économiser 2 milliards de dollars.

R2 représentera 155 000 véhicules par an sur une capacité accrue de 215 000 à Normal, a déclaré M. Fallon. L'usine a actuellement une capacité de 150 000 véhicules.

"Nous avons vraiment été en mesure de comprendre ce que nous devions faire pour continuer à aller de l'avant et être vraiment plus intelligents dans ce que nous faisons", a déclaré M. Fallon. (Reportage d'Abhirup Roy à Normal, Illinois ; Rédaction de Rod Nickel)