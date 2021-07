Le film blockbuster d'animation japonais EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME va être lancé exclusivement sur Amazon Prime Video le 13 août

Le dernier volet de la légendaire franchise d’animation japonaise sera présenté en avant-première dans plus de 240 pays et territoires à l’exclusion du Japon

Amazon Prime Video a annoncé aujourd’hui la première mondiale exclusive (en dehors du Japon) du très attendu blockbuster d’animation (anime) japonais EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME le 13 août prochain. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME est le quatrième et dernier opus de la nouvelle édition cinématographique d’Evangelion. Le film d’anime – qui est le plus rentable parmi toutes les réalisations de Hideaki Anno et le film qui a enregistré le plus grand nombre d’entrées dans les cinémas japonais en 2021 - a été mis en scène par Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama et Mahiro Maeda ainsi que par le légendaire créateur, scénariste et réalisateur en chef Hideaki Anno (également réalisateur de Shin Godzilla). Pour célébrer la finale de la franchise, Prime Video sortira également les trois films précédents, EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE., EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE., EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO. pour les fans dans plus de 240 pays et territoires.

La franchise à succès est un phénomène de la culture pop et du film d’anime japonais basé sur l’histoire des Evangelions, des humanoïdes artificiels et polyvalents conçus pour le combat, et des Anges, dont la forme de vie est mystérieuse. L’action se déroule après que la terre a été détruite par un cataclysme. Les voix du film sont celles de tous les acteurs des premiers volets, y compris Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura et le film fait appel à la dernière technologie d’imagerie pour mettre en valeur les personnalités et les relations de chacun des personnages uniques qui se battent pour leur survie. Il sera doublé en 10 langues dont l’anglais, le français, l’allemand, le portugais, l’espagnol et l’italien, et proposera des sous-titres en 28 langues.

Depuis la première diffusion de la série télévisée en 1995, la franchise Evangelion a eu un impact profond sur la culture pop japonaise et a élevé le genre anime dans le monde entier. La légendaire franchise d’anime a ensuite connu une renaissance sous la forme d’une nouvelle série de films Evangelion: New Theatrical Edition en 2007 et ce quatrième et dernier film sorti en salles au Japon en mars dernier a battu des records, à la fois parmi tous les films de Hideaki Anno et en nombres d’entrées dans les salles japonaises. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME sur Amazon Prime Video sera la dernière version du film et comprendra des scènes révisitées que l’on peut voir actuellement dans les cinémas au Japon.

« Les films EVANGELION ravissent les fans depuis des années et nous savons qu’il y a un énorme appétit dans le monde entier pour l’opus final », a déclaré Brad Beale, vice-président du département Worldwide Content Licensing de Prime Video. « Je suis ravi que les membres Prime du monde entier aient enfin l’occasion de regarder le chef-d’œuvre de l’anime, EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME, ainsi que les trois films précédents. »

« Je tiens à remercier tous les fans d’Eva dans le monde pour leur soutien continu », a déclaré Hideaki Anno, créateur, scénariste et réalisateur en chef. « Nous recherchions le meilleur moyen d’offrir le film aux fans de l’étranger le plus tôt possible en dépit de la situation difficile à laquelle sfont face les salles de cinéma en raison du COVID-19, et nous sommes heureux d’avoir trouvé Prime Video comme partenaire pour diffuser le film en streaming partout dans le monde. Nous vous recommandons fortement de le regarder sur un grand écran de télévision pour profiter de la meilleure expérience de visionnement. »

À PROPOS D’EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME

Le quatrième et dernier volet de la tétralogie Rebuild of Evangelion. Misato et son groupe anti-Nerv Wille arrivent à Paris, une ville désormais recouverte de rouge cristallin. L’équipage du vaisseau Wunder atterrit sur une tour de confinement. Ils n’ont que 720 secondes pour restaurer la ville. Lorsqu’une horde d’Evas de la Nerv apparaît, l’Eva Unité 8 améliorée de Mari doit l’intercepter. Pendant ce temps, Shinji, Asuka et Rei (nom provisoire) font le tour du Japon.

Studio : khara, Inc.

Réalisateur en chef : Hideaki Anno, Réalisateurs : Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama et Mahiro Maeda, Scénariste : Hideaki Anno

À PROPOS DES TROIS FILMS PRÉCÉDENTS

EVANGELION:1.11 YOU ARE (NOT) ALONE.

Marqué par le Second Impact, le quatrième Ange attaque Tokyo III et le sort de l’humanité est laissé entre les mains de l’agence gouvernementale spéciale Nerv. Le jeune Shinji Ikari est contraint de piloter l’EVA-01. Lui et le pilote de l’EVA-00 Rei Ayanami sont chargés de se battre, mais l’EVA-01 est endommagée par le sixième Ange. Misato Katsuragi élabore un plan pour concentrer toute l’électricité du Japon dans le canon à positons de l’EVA-01 afin de vaincre l’Ange.

Studio : khara, Inc.

Réalisateur en chef : Hideaki Anno, Réalisateurs : Masayuki et Kazuya Tsurumaki, Scénariste : Hideaki Anno

EVANGELION:2.22 YOU CAN (NOT) ADVANCE.

Mari Illustrious-Makinami pilote l’Unité provisoire 05 pour vaincre le troisième Ange, qui vient d’être excavé. Asuka Langley-Shikinami et l’EVA-02 battent le septième Ange. Le huitième Ange apparaît et attaque le QG de la Nerv. L’EVA-03 est conquise par le neuvième Ange pendant les tests et Shinji se déploie pour l’arrêter, mais apprend qu’Asuka est à bord. Gendo bascule les commandes de l’EVA-01 sur le système factice et commence à combattre l’EVA-03.

Studio : khara, Inc.

Réalisateur en chef : Hideaki Anno, Réalisateurs : Masayuki et Kazuya Tsurumaki, Scénariste : Hideaki Anno

EVANGELION:3.33 YOU CAN (NOT) REDO.

Shinji se réveille après 14 ans à bord du cuirassé AAA Wunder appartenant à une organisation anti-Nerv fondée par d’anciens membres de la Nerv. Shinji entend la voix de Rei venant de l’EVA Mark.09, envoyée pour le sauver, il quitte le Wunder et se dirige vers la Nerv. Kaworu Nagisa montre à Shinji la terre transformée. Il apprend que sauver Rei a déclenché le Quasi Troisième Impact qui a causé des dommages catastrophiques à la planète.

Studio : khara, Inc.

Réalisateur en chef : Hideaki Anno, Réalisateurs : Masayuki, Mahiro Maeda et Kazuya Tsurumaki, Scénariste : Hideaki Anno

EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME rejoindra les milliers de séries de télévision et de films du catalogue Prime Video, y compris les Amazon Originals mondiaux primés et acclamés par la critique comme Borat, nouvelle mission filmée, Jack Ryan, The Boys, Hunters, Fleabag, et Mme Maisel, femme fabuleuse. Tout cela est disponible sur Prime Video sans frais supplémentaires pour les membres Prime. Les membres Prime pourront regarder EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME partout et à tout moment sur l’application Prime Video pour les téléviseurs intelligents, les appareils mobiles, Fire TV, la clé Fire TV, les tablettes Fire, l’Apple TV, ainsi qu’en ligne en streaming. Dans l’application Prime Video, les membres Prime peuvent télécharger des épisodes sur leurs appareils mobiles et tablettes et les regarder n’importe où une fois hors ligne.

