Le fonds de Jana Partners gagne 30 % grâce à des paris tels que Vonage et LabCorp.

Les gains ont été alimentés par les campagnes de Vonage Holdings Corp, qui s'est vendu, et de Laboratory Corp of America Holdings, qui a annoncé un rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars et prévoit de verser un dividende.

L'année dernière, les gains du portefeuille ont dépassé le rendement de 19 % de l'indice de référence HFRI Activist Index, les investisseurs ayant bénéficié de gains records sur le marché.

Au cours des trois dernières années, le portefeuille JSI Benchmark A a enregistré un rendement annuel moyen de 30 % après frais, selon les investisseurs.

Le fonds Jana Strategic Investment, dont la structure s'apparente davantage à celle d'un fonds de capital-investissement, a enregistré un rendement de 26 % après frais l'année dernière, ont indiqué les sources qui ne sont pas autorisées à discuter des rendements des fonds privés. Depuis sa création en 2010, le fonds JSI a enregistré un rendement moyen de 18 % par an, selon une source.

Jana Partners a également déposé un prospectus préliminaire pour sa deuxième société d'acquisition à vocation spécifique appelée Osprey Technology Acquisition Corp II.

Un porte-parole s'est refusé à tout commentaire.

Ces chiffres arrivent trois ans après que Jana, fondée par Barry Rosenstein en 2001, ait annoncé la fermeture de ses fonds événementiels.

La société gère 1,6 milliard de dollars dans le cadre de sa stratégie activiste et est surtout connue pour avoir poussé Whole Foods à opérer des changements qui ont conduit à sa vente à Amazon. Elle est l'une des plus performantes de son genre, fuyant les feux de la rampe et essayant de travailler en collaboration avec les entreprises cibles, ont déclaré des investisseurs du secteur et d'autres gestionnaires de fonds.

La société de recherche Gordon Haskett a nommé Jana "activiste de l'année".

"Personne n'a catalysé plus d'action ou n'a été plus constant que Jana", a écrit l'analyste Don Bilson.

Une grande partie des rendements de Jana est directement liée au travail effectué par la société pour apporter des changements dans les entreprises cibles et ne provient pas de gains dans des entreprises technologiques à croissance rapide ou d'investissements privés, que Jana ne possède pas.

Les actions de Vonage Holdings ont augmenté de 59 % entre mai et novembre lorsque la société a annoncé sa vente à Ericsson. Le cours de l'action de LabCorp a grimpé de 54 % lorsque Jana a demandé une révision stratégique. Jana a également fait pression pour la vente de la société de centres de données Cyrus One, qui a été privatisée par les sociétés de rachat KKR & Co et Global Infrastructure Partners.

Aujourd'hui, elle fait pression pour démanteler Encompass Health, faire échouer l'achat prévu de Momentive Global par Zendesk et amener Mercury Systems à envisager des alternatives stratégiques.