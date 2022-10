Le groupe américain sur les véhicules autonomes choisit un ancien collaborateur du Sénat comme directeur.

L'Autonomous Vehicle Industry Association (AVIA) a nommé Jeff Farrah comme son premier directeur exécutif, a déclaré le groupe à Reuters.

Les parlementaires américains sont divisés depuis des années sur la façon de modifier les règlements actuels en matière de sécurité automobile pour englober les voitures autopilotées, y compris la portée des protections des consommateurs et des protections juridiques.

En 2017, la Chambre des représentants a adopté une loi visant à accélérer l'adoption des voitures à conduite autonome et à interdire aux États de fixer des normes de performance, mais le projet de loi n'a jamais été adopté par le Sénat américain.

Les décès sur la route aux États-Unis ont bondi de 10,5 % en 2021 pour atteindre 42 915, marquant le plus grand nombre de tués sur les routes américaines en une seule année depuis 2005.

Dans une interview, M. Farrah a déclaré qu'il était essentiel de faire progresser les politiques visant à soutenir les véhicules autonomes, citant l'énorme augmentation du nombre de décès sur les routes américaines et les larges avantages des voitures autonomes pour aider à stimuler la mobilité, à réduire le stress sur les chaînes d'approvisionnement américaines ainsi qu'à réduire les émissions des véhicules.

"Nous ne voulons pas que les gens finissent par se désensibiliser à ce sujet", a déclaré M. Farrah. "Il n'est pas du tout nécessaire que cela se passe ainsi. C'est quelque chose que la technologie devrait faire davantage."

Le groupe note que les voitures pilotées par ordinateur "ne sont jamais ivres, distraites ou somnolentes - des conditions de conduite qui causent des milliers d'accidents."

Les membres de l'AVIA comprennent Argo AI - soutenu par Ford Motor Co et Volkswagen AG - Aurora, l'unité Cruise de General Motors, Ford, Lyft, TuSimple, Uber, Volvo Cars, Waymo d'Alphabet et Zoox, une unité d'Amazon.com.

En août, les membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont lancé un effort bipartisan pour aider à relancer les efforts législatifs bloqués pour stimuler les véhicules à conduite autonome.

"Nous avons besoin d'une législation qui favorise réellement la compétitivité mondiale des États-Unis", a déclaré M. Farrah.

En juillet, la National Highway Traffic Safety Administration a déclaré que Cruise de GM et Ford ont demandé des exemptions pour déployer jusqu'à 2 500 véhicules à conduite autonome par an sans contrôles humains. Ces pétitions sont toujours en cours.

Un groupe représentant les avocats a déclaré qu'il s'opposait à "toute législation qui exempte l'industrie des voitures sans conducteur des normes de sécurité de base."

Le département des métiers du transport de l'AFL-CIO, a déclaré aux parlementaires américains en 2021 que les véhicules autonomes mettent "des millions d'emplois en danger" et que toute législation sur la conduite autonome ne devrait pas s'appliquer aux camions commerciaux.