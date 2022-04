Le leader syndical d'Amazon, Smalls, est passé de rappeur à voix improbable de protestation

Le jeune homme de 33 ans avait travaillé chez Walmart, Target et Home Depot. Rappeur au début de sa carrière, il a abandonné la musique pour subvenir aux besoins de ses enfants jumeaux, et en 2015, il a pris un emploi d'entrepôt chez Amazon dans son État natal du New Jersey, puis à New York, a-t-il dit.

Ce n'est qu'avec la pandémie de COVID-19 que Smalls a trouvé une vocation improbable : unir les travailleurs d'une entreprise qui, pendant des décennies, avait résisté à la syndicalisation, et réécrire un livre de jeu du travail dans le processus.

En mars 2020, la propagation du virus avait alarmé les travailleurs de JFK8, l'entrepôt du détaillant à Staten Island, qui pensaient qu'Amazon ne faisait pas face à la menace. Smalls a décidé de participer à l'organisation d'un débrayage pour réclamer des mesures de protection de la santé, y compris la fermeture du site. Il s'est présenté malgré une quarantaine payée par un proche du COVID, si bien qu'Amazon l'a licencié - le catapultant ainsi à la célébrité.

Le jour même, le procureur général de New York a commencé à enquêter sur son licenciement, précipitant des mois de batailles juridiques entre l'État et le détaillant.

Dans des obligations ayant fait l'objet de fuites et pour lesquelles il a exprimé des regrets par la suite, David Zapolsky, avocat général d'Amazon, a qualifié Smalls de "pas intelligent, ni articulé" et a suggéré que l'entreprise "en fasse le visage de l'ensemble du mouvement syndical/de l'organisation".

Et c'est ce qui s'est passé.

L'attaque de l'avocat général était une motivation pour se battre plus fort, a déclaré Smalls dans une interview jeudi. Vendredi, il a remporté une victoire impensable, puisque les travailleurs de JFK8 ont voté pour la syndicalisation.

"C'est la façon dont nous nous sommes organisés", a-t-il déclaré, "la façon dont j'ai passé chaque jour à parler aux travailleurs, qu'il pleuve ou qu'il vente."

Après son licenciement, il a sillonné le pays en essayant de rallier les travailleurs essentiels, appelant au boycott d'Amazon Prime Day, construisant même un arbre de boîtes Amazon défigurées devant la maison du fondateur Jeff Bezos autour de Noël. Des personnes qui ont déclaré être des associés de Smalls ont affirmé qu'il n'avait pas correctement comptabilisé l'argent qu'il avait collecté. Smalls a contesté cette affirmation et a déclaré qu'il ne connaissait pas les accusateurs.

Il a suscité la consternation des responsables syndicaux, ses alliés les plus probables, en affirmant que son effort était dirigé par les travailleurs, sans le bagage des groupes plus anciens. Smalls a déclaré jeudi qu'il n'avait aucune mauvaise volonté envers les syndicats traditionnels.

Beaucoup ont douté de Smalls lorsqu'il a annoncé son intention de syndiquer JFK8 l'année dernière, mais il a monté une tente à l'extérieur de l'entrepôt, tandis que ses partisans dans le bâtiment ont vanté les mérites d'un syndicat qui pourrait exiger des salaires plus élevés, des conditions plus sûres et la sécurité de l'emploi. Son équipe a collecté des fonds sur GoFundMe. Et au fil des mois, il a déposé de la nourriture à JFK8 pour que le groupe naissant, connu sous le nom d'Amazon Labor Union (ALU), puisse partager de la littérature autour de repas en salle de pause.

Il a même été arrêté. Amazon a déclaré qu'il était entré sans autorisation à plusieurs reprises malgré les avertissements, tandis que Smalls a présenté l'affaire comme une tentative d'Amazon d'intimider les travailleurs. La police a pris sa propre décision sur la façon de réagir, selon Amazon.

L'UAL a montré qu'il était temps de jeter le manuel sur la façon de s'organiser, a déclaré John Logan, professeur de droit du travail à l'Université d'État de San Francisco. Bien que le groupe ait dû retirer puis redéposer sa pétition pour un vote afin de s'assurer qu'il avait les signatures de 30% du personnel, Smalls avait le bon instinct.

"Ils ont déposé avec un peu plus de 30%, sans organisateurs ou avocats expérimentés, ont mené une campagne que beaucoup ont qualifiée de chaotique et de non professionnelle, mais ils disposaient d'excellents médias et de médias sociaux", a déclaré Logan. "Presque tout ce qu'ils ont fait va à l'encontre de la sagesse 'conventionnelle' des organisateurs".

Ayant finalement gagné les faveurs des syndicats, Smalls vise maintenant à syndiquer un deuxième entrepôt Amazon à Staten Island, lors d'un vote ce mois-ci qui, selon lui, "sera un jeu d'enfant" en comparaison. Il a également en tête un objectif plus difficile pour JFK8.

"Nous allons essayer d'obtenir un contrat. C'est la priorité numéro un", a-t-il déclaré. "Le vrai combat, c'est le contrat ; c'est sur cela que nous allons nous concentrer ensuite."