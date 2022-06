Le président de Warner Bros se retire, les chefs des studios MGM prennent la relève

Le président de Warner Bros Pictures Group, Toby Emmerich, quitte ses fonctions, a annoncé la société mercredi, alors que le PDG de Warner Bros Discovery, David Zaslav, met son imprimatur sur la société médiatique nouvellement formée.

Emmerich est président du studio depuis 2018, année où le studio a connu son plus grand succès au box-office, alimenté par des succès tels que "Aquaman", "Fantastic Beasts : Les crimes de Grindelwald", "Ready Player One", "The Meg" et "Une étoile est née".

Michael De Luca et Pam Abdy de MGM lui succéderont, le duo derrière des films acclamés comme "Licorice Pizza" et "House of Gucci", selon deux sources.

La transition intervient alors que Zaslav restructure le studio de cinéma autour de verticales de contenu, dans le moule de la Walt Disney Co, selon l'une des sources.

DeLuca et Abdy superviseront les studios Warner Bros et New Line, qui ont produit les films Harry Potter et des films nommés aux Oscars comme "Judas et le Messie noir". DC Films et le groupe d'animation auront chacun leur propre direction, tous les cadres du studio relevant de Zaslav.

Emmerich, un scénariste qui possède également une longue liste de crédits de production, lancera sa propre société de production au sein du studio, axée sur le cinéma, la télévision et le streaming. Dans le cadre d'un accord de cinq ans, Warner Bros Discovery a déclaré qu'elle financerait l'entreprise d'Emmerich et disposerait des droits de distribution. Son départ après 30 ans au sein du studio a été rapporté pour la première fois par The Hollywood Reporter.

Jennifer Salke, responsable d'Amazon Studios, supervisera le groupe cinématographique de MGM à titre intérimaire jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé, selon une source. Amazon a conclu l'acquisition de MGM pour 8,5 milliards de dollars en mars. (Reportage de Dawn Chmielewski à Los Angeles ; Montage de Chizu Nomiyiama et David Gregorio)