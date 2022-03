Le vote des syndicats d'Amazon est serré en Alabama, mais les syndicats gagnent à New York selon les premiers décomptes.

Les résultats des élections syndicales dans les entrepôts d'Amazon.com Inc. à New York et en Alabama ont commencé à tomber jeudi, les premiers décomptes indiquant une victoire potentielle historique pour les syndicats dans un entrepôt de Staten Island.

Les premiers résultats en Alabama indiquent un vote serré qui pourrait dépendre de bulletins contestés, une situation bien différente de celle de l'année dernière où Amazon avait gagné par une marge de 2-1.

Si les résultats définitifs montrent que les travailleurs de l'un ou l'autre site ont voté pour un syndicat, il s'agirait d'une première historique pour le géant de la vente au détail en ligne, qui s'est longtemps opposé à toute tentative d'organiser ses employés.

Après le dépouillement d'environ 575 bulletins de vote des travailleurs d'un entrepôt de Staten Island, à New York, le vote était de 325-250 en faveur de la création d'un syndicat, et il restait encore beaucoup de bulletins à dépouiller, selon un décompte effectué par Reuters et supervisé par le National Labor Relations Board (NLRB).

Avec plus de 500 bulletins comptés provenant des travailleurs de Bessemer, en Alabama, il y avait environ 30 bulletins antisyndicaux de plus. Dans cette contestation, le syndicat a déclaré qu'il y avait 2 375 bulletins au total, avec des centaines de bulletins contestés.

Ni le syndicat ni le conseil du travail n'ont dit combien de bulletins ont été reçus à Staten Island.

En tant que deuxième plus grand employeur privé des États-Unis, Amazon est depuis longtemps un point de mire pour les défenseurs des droits des travailleurs qui espèrent qu'une seule victoire syndicale déclenchera des efforts d'organisation dans tout le pays.

Le décompte des voix qui commence jeudi pourrait ne pas aboutir à une détermination finale. Les bulletins de vote que l'une ou l'autre partie conteste comme étant invalides seront traités après le décompte en cas d'élection serrée et pourraient modifier le résultat. En outre, les parties peuvent s'opposer à la conduite autour du vote qui pourrait annuler les résultats comme cela s'est produit l'année dernière en Alabama.

Une majorité simple des votes exprimés est nécessaire pour gagner.

Les travailleurs de l'entrepôt JFK8 de la société à Staten Island ont voté en personne sur une période de six jours qui a commencé le 25 mars. Ils votent sur l'opportunité de former un nouveau syndicat, l'Amazon Labor Union.

Une répétition de la campagne de syndicalisation ratée de l'année dernière à l'entrepôt d'Amazon à Bessemer, en Alabama, s'est terminée le 25 mars. Les travailleurs y ont voté par courrier. Ils votent pour savoir s'ils doivent adhérer au syndicat des détaillants, grossistes et grands magasins.

Le NLRB a estimé qu'Amazon avait interféré de manière inappropriée dans le concours original, que la société avait remporté par une marge de 2-1.