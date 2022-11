Les Amazon Books Editors annoncent les meilleurs livres de l'année 2022

«Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow», de Gabrielle Zevin, élu meilleur livre de l’année 2022

Aujourd’hui, les Amazon Books Editors ont annoncé leur sélection des meilleurs livres de 2022 et désigné le roman de Gabrielle Zevin, Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, meilleur livre de l’année. Cette liste annuelle d’ouvrages triés sur le volet est établie par une équipe d’éditeurs qui lisent des milliers de livres chaque année et partagent leurs recommandations sur Amazon Book Review pour aider les clients à trouver leur prochain bonheur de lecture. Le choix des éditeurs, qui présente les 100 meilleurs livres publiés dans l’année, établit également un classement des 20 meilleurs livres dans les catégories les plus populaires: mystère, mémoires, romance, livres pour enfants (par âge), histoire, livres de cuisine, entre autres. Découvrez la liste complète des meilleurs livres de 2022 en vous rendant sur le site amazon.com/bestbooks2022.

«Nous avons eu cette année une exceptionnelle moisson de livres formidables qui rendait le choix difficile, a déclaré Sarah Gelman, directrice éditoriale d’Amazon Books. Amener notre équipe d’éditeurs passionnés (pour ne pas dire: aux opinions bien arrêtées!) à s’accorder sur un titre relève du miracle. Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow est ce miracle. C’est un livre tout simplement parfait sur la complexité des relations humaines, l’importance de ces relations, l’innocence et l’optimisme de la jeunesse, nos rapports avec les technologies et les nombreuses facettes de l’amour.»

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow a également trouvé un grand écho chez les lecteurs. L’une des citations les plus souvent relevées par les lecteurs Kindle est: «Qu’est-ce qu’un jeu? dit Marx. C’est demain, et demain, et demain. C’est la possibilité d’une renaissance infinie, d’une rédemption infinie. C’est l’idée que si vous continuez à jouer, vous allez peut-être gagner. Aucune perte n’est permanente, car rien n’est permanent, jamais.»

«J’ai adoré un grand nombre des livres proposés cette année, donc la sélection par Amazon de Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow comme le meilleur livre de l’année est pour moi un honneur inattendu, a déclaré Gabrielle Zevin. Quelle période formidable pour les écrivains et pour les lecteurs!»

«L’optimisme d’une nouvelle génération transparaît dans nombre de nos histoires préférées cette année, pas seulement dans Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, mais aussi dans des ouvrages comme Solito, Demon Copperhead, Our Missing Hearts, etI’m Glad My Mom Died, a déclaré Sarah Gelman. La puissance des connexions et de l’amour platonique illumine également les pages d’autres livres sélectionnés, comme Memphis, Remarkably Bright Creatures, et Now is Not the Time to Panic.»

Selon les Amazon Books Editors, les 10 meilleurs livres de 2022 sont les suivants:

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, de Gabrielle Zevin: «Après avoir dévoré ce roman, vous irez d’un pas allègre, le cœur comblé par le sentiment poignant que c’est l’un des meilleurs livres que vous ayez jamais lu sur l’amitié, dans toute sa complexité débridée et rayonnante, et c’est pourquoi nous l’avons désigné meilleur livre de l’année 2022. Gabrielle Zevin a écrit le roman parfait pour notre époque où nous avons tant besoin de liens et d’espoir.» – Al Woodworth, éditeur, Amazon Solito: A Memoir , de Javier Zamora: «Neil Gaiman a dit un jour: "La fiction nous rend empathiques… elle nous permet de voir le monde à travers les yeux [des autres]". Solito est l’une de ces rares lectures non fictionnelles qui a le même effet et donnent un visage humain au débat sur l’immigration: celui d’un enfant de 9 ans effectuant un voyage éprouvant de l’Amérique du Sud aux États-Unis, et celui de la famille rencontrée qui facilite son chemin. Des mémoires palpitants qui ouvrent le cœur.» —Erin Kodicek, éditrice, Amazon Stolen Focus: Why You Can't Pay Attention—and How to Think Deeply Again , de Johann Hari: «Nous n’arrêtons pas de parler de Stolen Focus. Il est à la fois crucial et fascinant d’examiner pourquoi, individuellement et collectivement, nous avons perdu notre capacité d’attention. Johann Hari nous propose une cure de trois mois pour nous désintoxiquer des technologies, et ses conclusions vous inciteront immédiatement à cesser de faire défiler des pages sur internet et d’arrêter de penser en slogans de 280 caractères pour réfléchir sérieusement à la manière dont nous pourrions nous attaquer à des défis mondiaux comme la pauvreté, le racisme et le changement climatique. Un livre enrichissant et vivifiant, plein de pensées lumineuses, que tout le monde devrait lire.» – Al Woodworth, éditeur, Amazon Fairy Tale, de Stephen King: «Charlie Reade, le héros de Fairy Tale, rejoint les rangs des meilleurs personnages de Stephen King, qui nous conte l’histoire merveilleuse d’un voisin grincheux qui cache de dangereux secrets, d’un monde parallèle gouverné par un monstre épouvantable, d’un géant mangeur d’enfants et d’un chien qui a vécu plus d’une vie. Fairy Tale est une aventure fantastique, une histoire de passage à l’âge adulte, d’amitié, de lutte du bien contre le mal, de la quête périlleuse d’un garçon et de son chien; c’est Stephen King qui fait ce qu’il sait faire le mieux: enflammer notre imagination.» – Seira Wilson, éditrice, Amazon Horse, de Geraldine Brooks: «L’un des meilleurs romans américains que j’ai lus depuis des années; une remontée dans le temps pour raconter une histoire sur le racisme, la liberté, les chevaux et l’art, et évoquer les ancêtres et les événements. Du Kentucky à la Nouvelle-Orléans, des années 1850 à nos jours, Geraldine Brooks, lauréate du prix Pulitzer, tisse une histoire centrée sur l’un des pur-sang les plus rapides de l’histoire et le garçon d’écurie noir qui le mènera à la victoire. Une épopée américaine palpitante.» – Al Woodworth, éditeur, Amazon Carrie Soto Is Back, de Taylor Jenkins Reid: «Dans ce livre, nous avons savouré une énergie ardente, de la même veine que Daisy Jones et Evelyn Hugo. Taylor Jenkins Reid nous offre un nouveau roman que vous allez dévorer en une journée. Carrie Soto est une ex-championne de tennis qui refait surface pour remettre ses titres en jeu. Sans complexe, ambitieuse, elle est décidée à tout risquer. C’est l’histoire poignante de sa relation avec son père, une histoire de prise de risques et de lutte courageuse dans un monde qui ne tient pas nécessairement à voir des femmes fortes réussir.» – Lindsay Powers, éditrice, Amazon Demon Copperhead , de Barbara Kingsolver: «Dans ce roman fascinant, Barbara Kingsolver se penche sur les oubliés des Appalaches et raconte l’histoire édifiante et bouleversante du passage à l’âge adulte d’un garçon appelé Demon Copperhead. Né sous une mauvaise étoile, d’une mère adolescente toxicomane, Demon doit affronter la faim et la cruauté dans son environnement défavorisé, mais sans jamais perdre son amour pour cet endroit auquel il appartient. En narrant l’histoire émouvante de ce garçon fin, spirituel et tourmenté, Barbara Kingsolver donne une voix à un lieu et à ses habitants, dans un décor où beauté et résilience ne cessent de se cogner au désespoir.» – Seira Wilson, éditrice, Amazon Our Missing Hearts, de Celeste Ng: «Celeste Ng rejoint notre liste des meilleurs livres de l’année pour la troisième fois grâce à l’histoire la plus captivante qu’elle nous ait donnée à ce jour. Une mère disparaît mystérieusement au cours d’un soulèvement nationaliste qui ressemble fort à des faits réels. Son jeune fils se lance dans une quête courageuse pour la retrouver, aidé par des héros du quotidien, en des lieux inattendus. L’auteure dénoue les fils de l’intrigue dans une prose brillante et chantante. C’est une révolution fictionnelle, c’est un avertissement, un conte de fées dystopique et un thriller qui tient en haleine, émaillé de moments d’espoir qui adoucissent la lecture.» – Lindsay Powers, éditrice, Amazon The Escape Artist: The Man Who Broke Out of Auschwitz to Warn the World , de Jonathan Freedland: «C’est l’histoire vraie d’un des rares déportés à avoir pu s’évader d’Auschwitz, mais cet épisode est à peine effleuré dans le livre. Rudolf Vrba entreprend de raconter au monde les atrocités dont il a été témoin dans les camps de concentration, mais le monde n’est pas prêt à l’entendre. L’auteur, Jonathan Freedland, décrit de manière vivante et émouvante ce qu’a vécu Rudolf Vrba pendant et après la guerre. Vrba était un héros, bien sûr, mais il était aussi profondément humain. C’est une histoire oubliée que vous n’oublierez pas de sitôt.» – Chris Schluep, éditeur, Amazon City on Fire , de Don Winslow: «Don Winslow (auteur de la trilogie Power of the Dog et de Broken) est certainement l’un des meilleurs écrivains de romans policiers depuis des décennies. Avec City on Fire, il nous offre l’un des romans de mafia familiale le plus immersif, le plus bouleversant et le plus fascinant depuis Le Parrain. Il y est question de loyauté, d’amour, de fraternité, de famille, d’appartenance, de trahison et de survie. Mais au-delà de ces thèmes épiques, c’est grâce à l’œil de Winslow pour les petits détails personnels que ces personnages resteront gravés dans le cœur et la mémoire des lecteurs.» – Vannessa Cronin, éditrice, Amazon

Du côté des livres pour enfants, pour 2022 le choix des Amazon Books Editors s’est porté sur The Door of No Return , de Kwame Alexander. Seira Wilson, éditrice chez Amazon, l’a lu pour nous:

«Inspiré de l’histoire du Ghana, ce merveilleux roman en vers de Kwame Alexander se lit aussi facilement que l’eau qui coule dans les rêves du jeune protagoniste. Le monde de Kofi –la famille, l’école, les premiers émois amoureux – est bouleversé par un terrible accident qui transforme la joie d’une belle fête en chagrin et en colère, et encore n’est-ce là qu’un aperçu de ce qui l’attend. The Door of No Return est un brillant travail de narration qui magnifie le garçon courageux et résilient placé au centre d’une œuvre emplie tout à la fois de joie, de peur, de tristesse, d’espoir et d’amour.»

Pour célébrer la sélection des meilleurs livres de l’année, les auteurs des trois meilleurs livres – Gabrielle Zevin, Javier Zamora et Johann Hari – participeront à une conversation sur Amazon Live Author Series, le 15 novembre 2022 à 9 h PDT. Pour vous connecter, rendez-vous sur Amazon Live.

Pour plus d’informations sur les livres figurant sur la liste des meilleurs livres de l’année, et pour d’autres critiques judicieuses de nouveaux livres, des interviews d’auteurs et des résumés de livres sélectionnés dans les catégories les plus populaires, visitez Amazon Book Review à l'adresse www.amazon.com/amazonbookreview. Vous pouvez également suivre les recommandations et les conversations des Amazon Books Editors sur @amazonbooks, Facebook, Twitter et Instagram.

