Les travailleurs américains de United Parcel Service ont ratifié un nouveau contrat de cinq ans, a annoncé mardi le syndicat Teamsters, fermant ainsi la porte à une grève potentielle qui aurait pu mettre en péril les livraisons de Noël et faire grimper les coûts d'expédition.

UPS, dont le siège est à Atlanta et qui est la plus grande entreprise de livraison de colis au monde, assure environ un quart des livraisons de colis aux États-Unis et dessert pratiquement toutes les villes et villages du pays.

Une majorité écrasante de 86,3 % des membres votants a choisi de ratifier l'accord qui couvre les travailleurs d'UPS aux États-Unis, au nombre d'environ 340 000, selon la Fraternité internationale des camionneurs (International Brotherhood of Teamsters).

"L'accord a été adopté par le plus grand nombre de voix dans l'histoire des Teamsters chez UPS", a déclaré le syndicat. Les Teamsters n'ont pas précisé le pourcentage des membres qui ont voté.

L'accord prévoit une augmentation des salaires et l'élimination d'un système de rémunération à deux niveaux pour les chauffeurs. Il prévoit également des congés payés supplémentaires, la fin des heures supplémentaires forcées et l'installation de la climatisation sur les nouveaux modèles de camions bruns omniprésents de la société à partir de l'année prochaine.

La suppression du système de rémunération basé sur l'ancienneté, qui paie moins les nouveaux embauchés que les travailleurs de longue date, est également un point central des négociations syndicales entre l'UAW et Detroit Three. UPS est le plus grand employeur privé de travailleurs syndiqués du pays. Mettre fin à ce système de réduction des coûts de main-d'œuvre pourrait être une grande victoire pour les syndicats et un coup dur pour les entreprises.

Les Teamsters ont établi une nouvelle norme et relevé le niveau des salaires, des avantages sociaux et des conditions de travail dans le secteur de la livraison de colis. Il s'agit d'un modèle de rémunération et de protection des travailleurs à l'échelle nationale, et les entreprises non syndiquées comme Amazon feraient bien d'y prêter attention ", a déclaré le président général du syndicat des Teamsters, Sean M. OBrien, dans un communiqué.

Les syndicats représentant les travailleurs "essentiels" du secteur des transports, notamment les pilotes, les travailleurs portuaires et les chauffeurs-livreurs, jouissent d'un pouvoir de négociation accru en raison de l'étroitesse du marché de l'emploi et du soutien accru de l'opinion publique à l'égard des syndicats.

En juillet, les pilotes de FedEx, le concurrent d'UPS, ont rejeté leur contrat provisoire.

Au début du mois, UPS a revu à la baisse ses objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'ensemble de l'année, invoquant des coûts de main-d'œuvre plus élevés que prévu et la perte d'activités au cours des négociations tumultueuses avec les Teamsters.

Selon les Teamsters, les travailleurs à temps plein et à temps partiel actuels recevront 2,75 dollars de plus par heure en 2023, et 7,50 dollars de plus par heure pendant toute la durée du contrat.

Selon les Teamsters, les travailleurs à temps plein et à temps partiel actuels recevront 2,75 dollars de plus par heure en 2023, et 7,50 dollars de plus par heure pendant toute la durée du contrat.

Les augmentations générales de salaire pour les travailleurs à temps partiel doublent le montant obtenu dans le précédent contrat UPS Teamsters - et les travailleurs à temps partiel existants reçoivent une augmentation de salaire totale moyenne de 48%, ce qui résout un point de friction clé dans les négociations, a déclaré le syndicat.