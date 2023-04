Les actionnaires d'Amazon présentent un nombre record de propositions pour la deuxième année consécutive

Les propositions couvrent un large éventail de sujets, notamment une demande de modification de la rémunération des dirigeants d'Amazon, un audit visant à garantir que les technologies d'Amazon ne sont pas utilisées pour commettre des violations des droits de l'homme et des rapports supplémentaires sur les normes d'Amazon en matière de bien-être des animaux.

Les actionnaires doivent obtenir au moins 53 % des voix pour obtenir gain de cause. Toutefois, les résultats ne sont pas contraignants et le conseil d'administration d'Amazon n'est pas tenu de donner suite aux suggestions.

L'investisseur activiste Tulipshare impose un nouveau vote cette année, dans l'espoir de pousser le détaillant en ligne à réaliser un rapport indépendant sur la sécurité de ses entrepôts, après que l'administration de la santé et de la sécurité au travail du ministère américain du travail a constaté des violations de la sécurité au travail dans six entrepôts du pays.

Le rapport détaillerait "l'impact des politiques (d'Amazon), de la gestion, des mesures de performance et des objectifs", selon la proposition de Tulipshare. Tulipshare a décroché 44 % des votes des investisseurs en 2022.

Tulipshare possède 13 actions d'Amazon, soit environ 7 000 dollars.

Natasha Lamb, associée et cofondatrice d'Arjun Capital, a déclaré qu'elle était particulièrement intéressée par la proposition de Tulipshare parce que "des améliorations en matière de sécurité doivent être apportées".

Elle a ajouté que le fait que l'entreprise ait reçu 44 % des votes en 2022 était "assez remarquable".

La proposition d'Arjun Capital visant à ce qu'Amazon rende compte des écarts de rémunération médians en fonction de la race et du sexe a recueilli 22 % des voix en 2022 et a été redéposée et publiée pour le vote par procuration de cette année.

Le conseil d'administration d'Amazon a recommandé aux actionnaires de voter contre chacune des 18 propositions. L'année dernière, les 15 propositions record des actionnaires ont toutes été rejetées par les investisseurs.

Amazon n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'augmentation du nombre de propositions d'actionnaires.

Les propositions seront soumises au vote lors de l'assemblée générale annuelle d'Amazon le 24 mai.