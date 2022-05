Les actionnaires d'Amazon votent contre les propositions des investisseurs

Un total de 15 résolutions d'investisseurs ont été examinées, dont une introduite lors de la réunion. Ce chiffre constitue un record pour le géant de la vente au détail et de l'informatique en nuage, alors que les investisseurs à vocation sociale scrutent son traitement des travailleurs.

Les investisseurs ont voté pour des propositions visant à approuver la rémunération des dirigeants, les membres du conseil d'administration et une division des actions.

L'augmentation du nombre de résolutions, contre lesquelles Amazon recommandait aux investisseurs de voter, intervient alors que les actionnaires des entreprises technologiques font pression pour plus de transparence sur les questions sociales telles que l'équité salariale, la culture et la sécurité sur le lieu de travail, et les pratiques de durabilité.

Antoine Argouges, PDG de l'investisseur activiste Tulipshare, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise continuerait à faire pression pour les droits des travailleurs chez Amazon.

"Bien que nous soyons déçus que notre proposition ne soit pas passée aujourd'hui, ce vote n'était que le début de la lutte pour les droits des travailleurs", a déclaré M. Argouges.

Le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a défendu les résultats de l'entreprise en matière de sécurité et a passé en revue les mesures prises pour réduire les taux de blessures, allant de nouvelles chaussures antidérapantes à un logiciel destiné à prédire et à prévenir les blessures dues au stress répétitif.

Il a concédé que les taux de blessures pouvaient être affectés par l'embauche rapide de nouveaux travailleurs pendant la pandémie, dont environ 300 000 travailleurs rien qu'en 2021. "Lorsque vous embauchez beaucoup de personnes, vos taux (de blessures) ont tendance à augmenter", a-t-il déclaré.

Le nombre de propositions reflète également les changements apportés par les organismes de réglementation des valeurs mobilières nommés par le président américain Joe Biden, qui ont fait en sorte qu'il est plus facile pour les investisseurs de déposer des propositions et plus difficile pour les entreprises de convaincre les organismes de réglementation que ces résolutions ne devraient pas être soumises au vote des actionnaires.