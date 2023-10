(Alliance News) - Les actions de Digitalbox PLC étaient en hausse vendredi, après avoir annoncé qu'elle avait finalisé l'acquisition des actifs de la plateforme web et mobile de TVGuide.co.uk Ltd, ainsi que la compétence Amazon Alexa TV Guide, pour un montant de 470 000 GBP.

Digitalbox est un média numérique basé à Bath et propriétaire de marques telles que Daily Mash, The Poke et The Tab. Ses actions ont augmenté de 4,6 % à 3,40 pence chacune à Londres vendredi matin.

En mai 2022, Digitalbox a déclaré avoir acheté les actifs de la plateforme web et mobile de TVGuide.co.uk, dans le cadre d'une transaction de 550 000 GBP.

"Lancé en 2002, TVguide.co.uk est une marque bien établie de listings télévisés interactifs au Royaume-Uni. Il fournit à plus d'un million d'utilisateurs mensuels des guides d'épisodes détaillés, des aperçus vidéo, des évaluations et des recommandations sur tout ce qui mérite d'être regardé sur plus de 300 chaînes", a indiqué Digitalbox.

La contrepartie que Digitalbox a déclaré avoir payée vendredi est inférieure de 15 % au montant annoncé précédemment, soit 470 000 GBP.

Après les 20'000 GBP payés lors de l'échange, le solde sera payé par un versement de 270'000 GBP à la fin de l'opération. Enfin, Digitalbox effectuera un paiement différé de 180 000 GBP après quatre mois.

L'acquisition sera financée par les liquidités existantes de la société, qui s'élevaient à environ 2,3 millions de livres sterling au 30 juin.

Le directeur général, James Carter, a déclaré : "L'acquisition de TVGuide.com a été un succès : "L'acquisition de TVGuide.co.uk est un autre excellent ajout à notre portefeuille croissant d'actifs numériques. Il s'agit d'une entreprise passionnante, dotée d'un potentiel considérable et d'une marque bien établie. Après les acquisitions de The Daily Mash, The Tab et The Poke, nous avons mis en place un processus d'intégration des actifs sur notre plateforme Graphene, et nous sommes convaincus que nous pourrons rapidement augmenter les revenus du site et accroître sa rentabilité".

