Les actions du groupe de télévision français M6 s'effondrent après l'abandon par RTL de son projet de vente de sa participation.

Les actions de la société de télévision française M6 ont chuté mardi après que RTL Group de Bertelsmann ait abandonné son projet de vendre sa participation majoritaire dans M6.

Les actions M6 étaient en baisse de 4,1 pour cent en début de séance.

La baisse de la vente de la participation de 48,3% de RTL dans M6 signifie que Bertelsmann devra attendre cinq ans avant d'envisager toute nouvelle offre pour le réseau de télévision français, connu pour ses marges élevées dans un secteur mis au défi par la concurrence des plateformes de streaming américaines telles que Netflix, Amazon Prime et Disney+.

M6 demandera une nouvelle autorisation de diffusion de cinq ans à partir de mai 2023. Une fois l'autorisation accordée par l'autorité audiovisuelle française, l'Arcom, elle ne peut pas changer d'actionnaire de contrôle pendant cette période, selon la loi française.

RTL et Bouygues, qui est le groupe mère de la plus grande chaîne de télévision privée de France, TF1, ont mis fin le mois dernier à un projet de fusion de M6 et TF1 en un champion national de la télévision, affirmant que les exigences de l'autorité française de la concurrence le rendaient irréalisable. (Reportage de Mathieu Rosemain ; Montage de Sudip Kar-Gupta)