Les actions européennes grimpent grâce à l'essor de Just Eat Takeway.com

Le STOXX 600 à l'échelle du continent était en hausse de 1,3% vers 0713 GMT, un jour après que la grève en Norvège ait réduit la production de pétrole et de gaz et exacerbé les inquiétudes concernant l'inflation.

Le DAX allemand a gagné 1,4 % après avoir perdu près de 3 % lors de la session précédente. Les données ont montré que les commandes industrielles allemandes ont connu une croissance surprenante en mai, inversant la tendance après une troisième baisse mensuelle consécutive.

Les valeurs du commerce de détail et des voyages et loisirs ont augmenté de 2,6 % et 2,2 %, respectivement, pour mener les gains parmi les secteurs européens.

Parmi les valeurs individuelles, Just Eat Takeaway.com a bondi de 14,2 % après qu'Amazon a accepté de prendre une participation de 2 % dans l'entreprise américaine de livraison de repas en difficulté Grubhub et a déclaré qu'elle proposerait à ses membres Prime l'accès à ce service pendant un an.

Les actions de Faurecia ont chuté de 4,3% après que Barclays a doublement abaissé sa note sur le titre de l'équipementier automobile français à "sous-pondérer".

Les données sur les ventes au détail de la zone euro sont prévues pour 0900 GMT.