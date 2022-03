Les bénéficiaires de bons d'alimentation sont la nouvelle frontière pour Target.com

Environ 21,7 millions de ménages américains utilisent des bons alimentaires, qui sont principalement des paiements limités aux produits alimentaires froids, aux boissons non alcoolisées et aux graines et plantes.

Target a révélé à Reuters la semaine dernière qu'elle commencera à accepter le paiement en ligne avec des bons d'alimentation, provisoirement à partir de la fin avril, par le biais d'un service proposé par Shipt, sa branche de livraison. Un porte-parole de Target a déclaré jeudi qu'il n'avait pas "communiqué de date de lancement officielle" pour le service, qui comprendra également des commandes en voiture et des commandes à emporter.

Proposer le paiement par coupons alimentaires pour les commandes en ligne pourrait aider Target à combler une lacune de longue date dans sa stratégie de commerce électronique et à atteindre des ménages qui pourraient autrement acheter des produits d'épicerie dans des chaînes de magasins à un dollar ou chez Walmart Inc.

Walmart et Amazon.com Inc acceptent déjà les achats avec des bons d'alimentation sur leurs sites Web depuis 2019 dans le cadre d'un programme avec le ministère américain de l'Agriculture, qui distribue les bons d'alimentation. Le service de livraison de produits d'épicerie Instacart propose également cette option.

Pourtant, même si Target a perdu l'avantage du " early mover ", les investisseurs et les observateurs de l'industrie ont été positifs sur le mouvement. Accepter les paiements de coupons alimentaires en ligne pourrait fidéliser la clientèle et l'aider à vendre d'autres produits, a déclaré David Klink, analyste principal des actions chez Huntington Private Bank, qui détient plus de 30 millions de dollars en actions Target.

"Target adopte en quelque sorte une vision à long terme, en disant que vous pouvez utiliser vos bons d'alimentation maintenant", a-t-il dit. "Mais peut-être qu'à un moment donné, vous ne dépendrez plus des bons d'alimentation et vous vous souviendrez que Target était là pour vos différents besoins en matière de shopping."

"Je ne dirais pas que cela change la donne, mais je pense que c'est important", a ajouté M. Klink.

L'épicerie représente une part importante des activités de Target. En 2020, elle représentait 20 % de ses ventes globales de 92,4 milliards de dollars, ce qui la met en concurrence avec les 10 plus grands épiciers américains, dont Kroger et Albertsons. L'entreprise a déclaré ce mois-ci qu'elle cherchait à développer ses ventes d'épicerie, notamment par le biais des marques de distributeur.

Le 1er mars, Richard Gomez, chef de l'alimentation et des boissons de Target, a déclaré aux investisseurs que Target allait "rendre toute notre expérience, en magasin et en ligne, accessible à toutes les familles, en leur permettant de faire leurs achats selon leurs conditions, quel que soit le mode de paiement de leur épicerie".

La marque maison de Target, Good & Gather, propose désormais près de 2 500 produits alimentaires et boissons. Target, par exemple, vend une boîte de 12 onces de lait évaporé Good & Gather pour 0,99 $ sur son site Web, alors que le lait condensé Carnation de Nestlé coûte 1,69 $.

"Target mettra une marque nationale de premier plan comme Nestlé sur un présentoir, mais placera l'article (de marque privée) Target juste à côté, pour inciter le consommateur à passer de l'un à l'autre", a déclaré Burt Flickinger, directeur général de Strategic Resource Group, une société de conseil, ajoutant que ce mouvement était "transformateur".

En octobre, l'administration du président américain Joe Biden a commencé à fournir à environ 42,8 millions de personnes 20 milliards de dollars supplémentaires en bons d'alimentation, par le biais du programme d'aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP).

Selon le ministère américain de l'agriculture, plus de 3,2 millions de ménages bénéficiant de bons d'alimentation ont fait leurs courses en ligne en janvier, soit deux fois plus qu'un an auparavant. Pour acheter des produits alimentaires en ligne, les bénéficiaires de bons d'alimentation doivent généralement disposer d'une carte de transfert électronique de prestations (EBT), similaire à une carte de débit. Toutefois, les détenteurs de cette carte ne peuvent pas utiliser les avantages pour payer des articles non alimentaires.

Pour Target, l'une des questions est de savoir si les bénéficiaires de coupons alimentaires seront prêts à payer des frais de livraison. Shipt, que Target a acquis en 2017, facture 7 dollars par livraison mais propose une livraison gratuite le jour même aux abonnés qui paient 99 dollars par an.

Instacart, qui gère les livraisons pour BJ's Wholesale Club, Food Lion, Publix et Ahold Delhaize USA, entre autres, renonce à ses frais de livraison de 3,99 $ pour les achats de bons d'alimentation effectués en ligne jusqu'au 31 mars.

Depuis, Amazon a proposé des remises supplémentaires allant jusqu'à 15 % sur une sélection de viande, de fruits et légumes, d'articles de toilette et de produits en papier achetés chez Amazon Fresh ou Whole Foods par des bénéficiaires de bons d'alimentation utilisant des cartes EBT.

Les cartes EBT ne peuvent pas être utilisées pour payer l'abonnement à Amazon Prime, les pourboires ou les articles vendus par des vendeurs tiers. Toutefois, Amazon propose des réductions de 6,99 $ par mois sur l'abonnement aux clients qui bénéficient de programmes gouvernementaux, notamment SNAP (bons d'alimentation) et Medicaid. Une adhésion à Amazon Prime coûte 14,99 $ par mois, ou 139 $ par an.

Les ménages à faibles revenus voient leur pouvoir d'achat s'éroder à mesure que les prix de la viande et du pain, ainsi que les frais de chauffage et de gaz, augmentent. Le prix des produits d'épicerie achetés en ligne aux États-Unis a augmenté de 7,6 % en moyenne en février, par rapport à l'année précédente, selon l'indice Adobe Digital Economy.

Les 50 milliards de dollars ou plus que les Américains dépensent chaque année en produits d'épicerie achetés avec des bons d'alimentation ne représentent que 5 % des 1 000 milliards de dollars dépensés chaque année en nourriture à domicile, a déclaré Bill Kirk, analyste de la consommation chez MKM Partners.

Malgré tout, la nouvelle option de paiement de Target souligne son ambition d'accroître sa part de marché dans le domaine de l'épicerie, une catégorie où la forte croissance des ventes en volume est difficile à obtenir et où l'inflation est particulièrement aiguë.