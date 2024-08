Les actions mondiales ont fortement chuté vendredi, les groupes technologiques très valorisés ayant été les plus touchés, l'inquiétude des investisseurs concernant un ralentissement de l'économie américaine ayant provoqué une onde de choc sur des marchés déjà ébranlés par les résultats négatifs d'Amazon et d'Intel.

L'inquiétude des investisseurs face au ralentissement de l'économie américaine a ébranlé des marchés déjà ébranlés par les résultats négatifs d'Amazon et d'Intel,

L'effondrement qui a commencé en Asie avec une chute de 5,8 % de l'indice japonais Nikkei, sa plus forte baisse quotidienne depuis la crise du COVID-19 de mars 2020, s'est propagé en Europe et devait se poursuivre à Wall Street plus tard dans la journée.

L'indice MSCI des actions mondiales a baissé de 0,8 %, l'indice Stoxx des actions européennes a chuté de 1,8 % et les échanges de contrats à terme ont laissé entendre que le S&P 500 de Wall Street ouvrirait en baisse de 1,4 %.

La mesure VIX de la volatilité du marché boursier américain, connue comme la jauge de la peur de Wall Street, a atteint son niveau le plus élevé depuis avril et les bons du Trésor américain se sont redressés, les traders ayant afflué vers les titres de créance de référence considérés comme des valeurs refuges.

La vente a fait suite à une enquête sur l'activité des usines américaines plus faible que prévu jeudi et a précédé le rapport mensuel sur les emplois non agricoles aux États-Unis de vendredi, qui, selon les économistes, devrait montrer que la croissance de l'emploi a chuté à 175 000 en juillet, contre 206 000 en juin.

La Réserve fédérale américaine a maintenu les coûts d'emprunt de référence à leur niveau le plus élevé depuis 23 ans, à savoir 5,25 %-5,50 %, et certains analystes estiment que la banque centrale la plus influente au monde a peut-être maintenu sa politique monétaire trop longtemps, risquant ainsi de provoquer une récession.

"L'expérience historique montre que les retournements du marché du travail peuvent être rapides et brutaux et que des augmentations relativement modérées du chômage ont suffi à déclencher des récessions aux États-Unis", a déclaré Elisabet Kopelman, économiste de SEB US.

Vendredi, les marchés monétaires ont évalué à 31 % la probabilité que la Fed, dont on s'attend généralement à ce qu'elle réduise ses taux en septembre et en novembre, procède à une réduction massive de 50 points de base le mois prochain afin de se prémunir contre un ralentissement de l'activité.

"Nous avons l'impression d'avoir pris les devants", a déclaré Shamil Gohil, gestionnaire de titres à revenu fixe chez Fidelity International.

Il a toutefois ajouté qu'il "surveillerait également une hausse du taux de chômage, qui nous donnerait des indications sur un marché du travail plus faible et constituerait un signal potentiel de récession".

Les actions du fabricant américain de puces Intel ont chuté de plus de 20 % dans les échanges avant bourse vendredi, après que le groupe a suspendu son dividende et révélé des plans de réduction de 15 % de sa main-d'œuvre.

Le fabricant de puces d'intelligence artificielle Nvidia, l'un des plus grands contributeurs à la hausse des technologies, a chuté de 3 % avant la mise sur le marché.

Les valeurs technologiques européennes ont chuté de 4 %.

Nvidia, qui a gagné plus de 700 % depuis janvier 2023, a laissé de nombreux gestionnaires d'actifs avec un sentiment d'impuissance.

une exposition surdimensionnée

à la fortune de ce seul titre.

Steven Bell, économiste en chef pour la région EMEA chez le gestionnaire d'actifs Columbia Threadneedle, a déclaré qu'alors que les investisseurs réduisaient leurs positions dans les grandes entreprises technologiques pour rééquilibrer leurs portefeuilles, les États-Unis n'étaient pas sur le point de se contracter.

"Personnellement, je ne pense pas qu'il faille courir dans les collines", a-t-il déclaré.

"Il s'agit d'un ralentissement, pas d'une récession. Et le contexte de baisse des taux d'intérêt, de baisse de l'inflation et de hausse des salaires réels parce que l'inflation diminue plus vite que la croissance des salaires, tout cela est très positif."

Les achats d'actifs se sont toutefois poursuivis à plein régime vendredi. Le rendement du Trésor à 10 ans a baissé de 4 points de base sur la journée (3,978 %) vendredi, après avoir chuté de 14 points de base au cours de la nuit. Les rendements obligataires baissent lorsque les prix des titres augmentent.

Le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, a atteint son niveau le plus bas depuis mai 2023 avant de rebondir légèrement à 4,165 %.

Le rendement du bund allemand à 10 ans, une référence pour les coûts de la dette de la zone euro, a baissé de 5 points de base à 2,201%.

Sur les marchés des changes, le yen a gagné 0,4 % à 148,8 pour un dollar, prolongeant ainsi le rebond rapide de la monnaie affaiblie, soulagée cette semaine par la Banque du Japon qui a relevé ses taux d'intérêt à des niveaux inégalés depuis 15 ans.

La livre sterling était sur la voie d'une baisse hebdomadaire de 1% par rapport au dollar, les traders spéculant sur le fait que la Banque d'Angleterre suivrait sa première baisse de taux de ce cycle jeudi avec une autre en novembre.

Les marchés des matières premières ont largement reflété les craintes de croissance mondiale, l'or ayant augmenté de 0,7 % pour atteindre 2 464 dollars l'once et le pétrole brut Brent, bien qu'en légère hausse sur la journée à 79,70 dollars le baril, s'est dirigé vers une quatrième perte hebdomadaire consécutive.