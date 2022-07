Les craintes de récession pèsent sur les actions de valeur américaines

Les actions de valeur - communément définies comme celles qui se négocient avec une décote sur des métriques telles que la valeur comptable ou le ratio cours/bénéfice - ont généralement sous-performé leurs homologues de croissance au cours de la dernière décennie, lorsque les gains du S&P 500 étaient tirés par des géants axés sur la technologie tels qu'Amazon.com Inc et Apple Inc.

Cette dynamique a changé cette année, car la Réserve fédérale a donné le coup d'envoi de son premier cycle de hausse des taux d'intérêt depuis 2018, ce qui a nui de manière disproportionnée aux valeurs de croissance, qui sont plus sensibles à la hausse des taux d'intérêt. L'indice Russell 1000 value a perdu environ 13 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice Russell 1000 growth a chuté d'environ 26 %.

Ce mois-ci, cependant, les craintes que le resserrement de la politique monétaire de la Fed ne provoque une récession aux États-Unis ont détourné l'attention des valeurs de rendement, qui ont tendance à être plus sensibles à l'économie. L'indice Russell value est en hausse de 0,7 % en juillet, contre un gain de 3,4 % pour son homologue des valeurs de croissance. "Si vous pensez que nous sommes en récession ou que nous allons entrer en récession, cela ne joue pas nécessairement en faveur des valeurs de rendement", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services.

Le passage naissant aux actions de croissance est un exemple de la manière dont les investisseurs ajustent leurs portefeuilles face à un éventuel ralentissement économique américain. Jeudi, BofA Global Research a réduit son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500 à 3 600, contre 4 500 précédemment, devenant ainsi la dernière banque de Wall Bourse à prévoir une récession prochaine.

L'indice a clôturé à 3 863,16 vendredi et a perdu 18,95 % cette année.

Les résultats des entreprises qui arriveront en force la semaine prochaine donneront aux investisseurs une meilleure idée de la façon dont l'inflation galopante a affecté les résultats des entreprises, avec notamment les résultats de Goldman Sachs, Johnson & Johnson et Tesla.

Pendant une grande partie de l'année, les actions de valeur ont bénéficié des tendances plus larges du marché. Les actions du secteur de l'énergie, qui représentent environ 7 % de l'indice Russell 1000 value, ont grimpé en flèche au cours du premier semestre 2022, en même temps que les prix du pétrole, les contraintes d'approvisionnement en brut ayant été exacerbées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Mais les actions du secteur de l'énergie, ainsi que les prix du brut et d'autres produits de base, ont dégringolé ces dernières semaines en raison des craintes qu'une récession ne sape la demande.

Une récession risque également de peser sur les valeurs bancaires, le ralentissement de l'économie freinant la croissance des prêts et augmentant les pertes de crédit. Les actions financières représentent près de 19% de l'indice valeur.

Un résultat positif de Citigroup a cependant soutenu les actions bancaires vendredi, et l'indice bancaire S&P 500 a gagné 5,76 %. Dans le même temps, les sociétés technologiques et autres sociétés de croissance ont également tendance à avoir des activités qui sont moins cycliques et plus susceptibles de résister à un large ralentissement économique.

"Les gens paient une prime pour les actions de croissance lorsque la croissance est rare", a déclaré Burns McKinney, gestionnaire de portefeuille chez NFJ Investment Group.

Plus tôt cette semaine, les analystes de JPMorgan ont écrit qu'ils pensaient que les actions de croissance avaient une "opportunité tactique" de rattraper le terrain perdu, citant comme l'une des raisons les évaluations moins chères après la forte vente de cette année.

Les partisans des actions "value" invoquent de nombreuses raisons pour que ce style d'investissement poursuive sa course.

Les actions de croissance sont toujours plus chères que les actions de valeur sur une base historique, l'indice de croissance Russell 1000 se négociant à une prime de 65 % par rapport à son homologue de valeur, contre une prime de 35 % au cours des 20 dernières années, selon Refinitiv Datastream.

Entre-temps, les bénéfices par action des sociétés "value" devraient augmenter de 15,6 % cette année, soit plus de deux fois le taux des sociétés "growth", estime le Credit Suisse.

Les données d'UBS Global Wealth Management de jeudi ont montré que les actions de valeur ont tendance à surpasser les actions de croissance lorsque l'inflation dépasse 3 % - soit environ un tiers de la croissance annuelle de 9,1 % des prix à la consommation américains enregistrée en juin.

Josh Kutin, responsable de l'allocation d'actifs pour l'Amérique du Nord chez Columbia Threadneedle, pense qu'une éventuelle récession américaine au cours de l'année prochaine serait légère, laissant les actions de valeur sensibles à l'économie prêtes à surperformer en cas de reprise de la croissance. "Mais cette conviction a baissé depuis le début de l'année", a ajouté M. Kutin.