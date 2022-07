Les détaillants américains dégringolent après que Walmart ait réduit ses prévisions de bénéfices.

Tirant la sonnette d'alarme sur le fait que l'inflation nuit à ses clients et les oblige à modifier leurs dépenses, Walmart a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, indiquant qu'il s'attend à ce que son bénéfice ajusté par action chute de 13 %.

L'inflation conduit les clients à dépenser plus pour la nourriture et moins pour les marchandises à marge plus élevée, a déclaré Walmart dans un communiqué. Ce changement dans les dépenses des consommateurs a forcé Walmart à réduire ses prix sur des articles comme les vêtements afin de réduire ses stocks.

L'action de Walmart a chuté de plus de 9 % dans les échanges prolongés, et d'autres grands détaillants ont également vendu leurs actions. Target a chuté de plus de 5 % et Amazon a baissé d'environ 4 %. Pendant ce temps, Costco Wholesale Corp, Best Buy, Dollar General et Dollar Tree ont chacun baissé de plus de 3 %. Home Depot a chuté de près de 2 %.

Ensemble, les détaillants américains ont perdu plus de 100 milliards de dollars en valeur boursière, sur la base des baisses du cours de leurs actions après les heures de travail, Amazon et Walmart représentant la grande majorité de cette baisse.

La chute des actions des détaillants après les heures de travail de lundi s'ajoute à une baisse de 24 % de l'indice de commerce de détail S&P 500 jusqu'à présent en 2022.