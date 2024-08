La faiblesse surprenante des chiffres de l'emploi aux États-Unis vendredi a ravivé les craintes d'une récession, incitant les investisseurs à se débarrasser des actions et à se tourner vers les obligations refuges.

Les prix des bons du Trésor ont grimpé en flèche, entraînant les rendements à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois.

Dans le secteur des matières premières, le prix du pétrole a chuté de 2 dollars le baril. L'indice du dollar a atteint son plus bas niveau depuis mars.

Les entreprises technologiques fortement valorisées ont été les plus touchées, et l'indice des valeurs bancaires européennes a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire en 17 mois en raison de la faiblesse des bénéfices.

L'indice VIX de la volatilité des marchés boursiers, surnommé la jauge de la peur de Wall Street, a bondi de plus de 40 %.

Le rapport sur l'emploi

rapport sur l'emploi aux États-Unis

a montré que la croissance de l'emploi avait ralenti plus que prévu en juillet et que le taux de chômage avait augmenté pour atteindre 4,3 %, ce qui laisse présager une faiblesse du marché de l'emploi et une plus grande vulnérabilité à la récession.

Les marchés ont déjà été ébranlés par les résultats décevants d'Amazon et d'Intel, ainsi que par l'enquête sur l'activité des usines américaines et le rapport mensuel sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui ont montré que la croissance de l'emploi s'est effondrée à 114 000 nouvelles embauches en juillet, contre 179 000 en juin.

Ces données ont suscité des attentes de réductions multiples des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale cette année, qui a choisi cette semaine de maintenir ses taux inchangés.

"Les données sur l'emploi indiquent que la Réserve fédérale a commis une erreur de politique en ne réduisant pas le taux des fonds fédéraux cette semaine", a déclaré Jamie Cox, associé directeur du Harris Financial Group à Richmond, en Virginie.

"Il est très possible que la Fed modifie ses communications entre les réunions sur l'équilibre des risques afin de lever tous les doutes sur une baisse des taux en septembre. "

L'étroitesse des échanges estivaux étant susceptible d'exagérer les mouvements, un effondrement qui a commencé en Asie avec une chute de 5,8 % du Nikkei japonais, sa plus forte baisse quotidienne depuis mars 2020 lors de la crise du COVID-19, s'est propagé à travers l'Europe et s'est poursuivi jusqu'à Wall Street.

La jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 19,50 points, soit 2,43%, pour atteindre 783,90.

Le Nasdaq Composite était en passe de subir une correction, perdant 560,79 points, soit 3,26 %, pour s'établir à 16 633,36.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 569,93 points, soit 1,41 %, à 39 778,04 et le S&P 500 a perdu 119,44 points, soit 2,19 %, à 5 327,24.

Le STOXX 600 européen a chuté de près de 3 %, les valeurs financières et technologiques étant les plus touchées.

Les actions des marchés émergents ont chuté de 2,27 %, à 1 063,14 points. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 2,33 % à 554,61.

Le Nikkei japonais a chuté de 2 216,63 points, soit 5,81%, à 35 909,70.

La Fed a maintenu les coûts d'emprunt de référence à leur plus haut niveau depuis 23 ans, à savoir 5,25 %-5,50 %, pendant un an, et certains analystes pensent que la banque centrale la plus influente du monde pourrait avoir maintenu sa politique monétaire trop longtemps, risquant ainsi de provoquer une récession.

Vendredi, les marchés monétaires se sont empressés d'évaluer à 70 % les chances que la Fed, dont on s'attendait déjà à ce qu'elle réduise ses taux d'intérêt à partir de septembre, procède à une réduction massive de 50 points de base le mois prochain afin de se prémunir contre une récession.

Le rapport sur l'emploi envoie un signal d'alarme indiquant que l'économie peut se retourner assez rapidement", a déclaré Charlie Ripley, stratège principal en matière d'investissement pour Allianz Investment Management à Minneapolis.

"En fin de compte, les données sur l'emploi publiées aujourd'hui devraient encourager le comité à réduire sa politique de plus de 25 points de base lors de la prochaine réunion.

LA RUÉE VERS LES VALEURS REFUGES AU DÉTRIMENT DE LA TECHNOLOGIE

Les actions du fabricant américain de puces Intel ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de 11 ans, après que le groupe a suspendu son dividende et annoncé d'importantes suppressions d'emplois, ainsi que des prévisions de résultats décevantes.

Le fabricant de puces d'intelligence artificielle Nvidia, l'un des plus grands contributeurs au rallye technologique, a chuté de 2,8 %.

Nvidia, en hausse de plus de 700 % depuis janvier 2023, a laissé de nombreux gestionnaires d'actifs avec une exposition surdimensionnée à la fortune de ce seul titre.

Les achats de valeurs refuges se sont multipliés, les emprunts d'État, l'or et les devises étant traditionnellement tous en hausse. Ces actifs sont considérés comme susceptibles de conserver leur valeur en cas de chaos sur les marchés.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a chuté de 16,3 points de base pour s'établir à 3,815 %.

Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 26,7 points de base pour atteindre 3,8982 %.

Sur les marchés des changes, le yen a progressé de plus de 1 %, prolongeant un rebond rapide après que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt à des niveaux inégalés depuis 15 ans.

Sur le marché des matières premières, l'or au comptant a perdu 0,55 % à 2 431,96 dollars l'once et les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,28 % à 2 428,10 dollars en raison de prises de bénéfices. Le lingot est toujours prêt à terminer la semaine en hausse.

Les prix du pétrole ont été affectés par les inquiétudes concernant la croissance, les contrats à terme de référence mondiale Brent ayant baissé de 3,5 % à 76,74 dollars le baril. Le pétrole brut américain a perdu 3,89 % à 73,34 dollars le baril.

Les deux indices de référence étaient sur le point de connaître une quatrième baisse hebdomadaire consécutive.