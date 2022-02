Les faibles prévisions de Meta Platforms provoquent l'effondrement des actions des médias sociaux

Meta a dégringolé de 21 % après son rapport trimestriel après la cloche, effaçant environ 200 milliards de dollars de sa valeur boursière. Une baisse de cette ampleur au cours de la séance de jeudi marquerait la pire perte en une journée de l'entreprise depuis ses débuts à Wall Bourse en 2012.

Le propriétaire de Facebook et Instagram a déclaré qu'il s'attendait à un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 27 et 29 milliards de dollars, manquant l'estimation consensuelle des analystes qui était d'environ 30 milliards de dollars.

Twitter Inc et Pinterest Inc ont chacun chuté d'environ 10 %, ce qui a fait perdre plus de 4 milliards de dollars de capitalisation boursière. Snap Inc a chuté de 18 %, perdant 9 milliards de dollars en valeur boursière.

"C'est un environnement très impitoyable et c'est probablement une réaction excessive pour les entreprises ayant des bilans solides. Mais nous voyons clairement que les investisseurs sont frileux et qu'ils vont d'abord appuyer sur le bouton de vente et poser des questions ensuite", a déclaré Michael Farr, directeur général de Farr, Miller & Washington LLC.

La déroute a dépassé le cadre des médias sociaux, avec Amazon.com Inc en baisse de 3 % dans les échanges prolongés avant son rapport trimestriel de jeudi. Alphabet Inc a chuté de 1,9 %, abandonnant une partie de la reprise de 7,5 % qu'elle a connue plus tôt dans la journée après son rapport trimestriel exceptionnel de mardi.

L'intérêt à court terme pour Meta avant le rapport de mercredi était de près de 8 milliards de dollars, soit l'équivalent de 1 % du flottant de la société, ce qui suggère des vendeurs à découvert, selon les données de S3 Partners.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de 1,8 %, ce qui indique que les investisseurs s'attendent à une baisse lorsque les échanges sur le Nasdaq commenceront jeudi.

"C'est un signe de ralentissement de la croissance, et les gens n'aiment pas voir cela avec les valeurs de croissance", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

Au cours des dernières séances, le Nasdaq a rebondi après avoir connu son pire mois de janvier depuis 2009. Inquiets de la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs avaient vendu des valeurs technologiques et d'autres valeurs de croissance pendant des mois.

Le Nasdaq reste en baisse d'environ 10 % par rapport à son record de clôture en novembre. À son dernier cours d'environ 253 dollars mercredi soir, Meta était en baisse d'environ 34 % par rapport à son record de clôture de septembre.