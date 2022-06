Les géants de la technologie demandent à un représentant de Biden d'épargner les "Dreamers avec documents" de l'expulsion.

Après avoir atteint 21 ans, les étrangers ne peuvent plus rester aux États-Unis sous le visa de travail de leurs parents. Si les demandes de leurs propres visas ne sont pas traitées avant cet anniversaire - comme c'est souvent le cas en raison des retards dus à la pandémie - ils doivent partir.

Contrairement aux millions d'immigrants sans papiers communément appelés "Dreamers" qui sont devenus éligibles pour des permis de travail temporaires, ces "Dreamers documentés" - un groupe qui compte plus de 200 000 personnes - n'ont pas reçu d'aide.

Le taux de chômage record à travers le pays a laissé les entreprises inquiètes de perdre des employés potentiels.

Dans une lettre adressée au secrétaire américain à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, lundi dernier, les entreprises technologiques se sont jointes à des associations d'industriels et d'avocats pour l'exhorter "à établir des politiques de sortie plus robustes" qui permettraient aux jeunes de rester aux États-Unis tant que les demandes de résidence permanente sont en cours d'examen.

Karan Bhatia, vice-président de Google chargé des affaires gouvernementales et de la politique publique, a déclaré que l'administration pourrait accorder un sursis temporaire en interprétant les règlements de manière plus favorable.

Google soutient également les efforts bipartites des législateurs pour faire passer l'America's Children Act, qui offrirait aux Dreamers en situation régulière une voie vers la citoyenneté.

L'incertitude quant au statut de leurs enfants a découragé certains employés de Google de travailler aux États-Unis, a déclaré Bhatia à Reuters.

"Il y a une concurrence intense dans le monde pour être à la pointe de la technologie, et la seule façon d'y parvenir est d'avoir les meilleurs talents du monde", a-t-il déclaré.

"Nous avons nos travaux les plus élevés et les plus innovants aux États-Unis, donc pour que ces personnes soient pleinement utilisées, il serait optimal de les avoir aux États-Unis."

Parmi les autres signataires de la lettre figurent IBM, Salesforce.com Inc, Twitter Inc et Uber Technologies Inc.