Les géants de la technologie ressentent une douleur alors que la réduction des dépenses en nuage suggère un ralentissement

Pendant des années, les services en nuage ont été l'une des sources de croissance les plus importantes et les plus fiables pour certaines des plus grandes entreprises technologiques, y compris pendant la pandémie alors que les gens travaillaient et étudiaient depuis chez eux.

Aujourd'hui, les investisseurs cherchent à savoir s'il existe une surcapacité qui conduira à des réductions d'investissement alors que les entreprises font face à une augmentation des coûts dans un contexte d'inflation galopante, tandis que les augmentations des taux d'intérêt ont comprimé la demande des consommateurs. Le dollar fort a été un vent contraire particulier.

La croissance d'Amazon Web Services (AWS), l'unité lucrative d'informatique dématérialisée de l'entreprise au service des entreprises, a régulièrement baissé au cours des quatre derniers trimestres, après ajustement pour tenir compte des variations du taux de change.

Les ventes nettes de l'activité ont augmenté de 28% sur la période juillet-septembre contre 39% un an plus tôt, soit la plus faible depuis le quatrième trimestre de 2020. Elles sont restées en deçà des prévisions moyennes des analystes, qui étaient de 31%.

Les actions d'Amazon se sont effondrées de 12% après la cloche jeudi après avoir prévu un ralentissement de la croissance des ventes pour la saison des fêtes, effaçant quelque 140 milliards de dollars de sa valeur boursière et couronnant une semaine de résultats lamentables des entreprises technologiques mondiales.

"Le ralentissement d'AWS est un signe clair que les entreprises commencent à réduire leurs coûts, ce qui va probablement peser davantage sur les résultats d'Amazon au cours des prochains trimestres", a déclaré Andrew Lipsman, analyste principal chez Insider Intelligence.

Azure, l'activité "cloud" de Microsoft, qui a dopé la croissance du chiffre d'affaires du géant du logiciel pendant des années, a connu une baisse de 35 % au cours du trimestre juillet-septembre, contre 50 % un an plus tôt, ce qui ne correspond pas aux estimations d'une augmentation de 36,5 % selon Visible Alpha.

La société a prévu une autre baisse pour le trimestre des fêtes.

Les revenus de Google Cloud d'Alphabet ont augmenté de 38 % au cours du trimestre, battant les estimations. C'est une lueur d'espoir dans un trimestre autrement morose, mais c'est loin de la croissance de 45 % que la société a affichée un an plus tôt.

L'EUROPE ET LA CHINE FREINENT

Parlant largement des déploiements de cloud d'AWS, Microsoft et Alphabet, le parent de Google, Matt Wegner, spécialiste de la recherche chez YipitData, a déclaré : "Nous avons vraiment commencé à voir (un ralentissement) en avril ... et cela s'est poursuivi. La région européenne est une source de faiblesse."

L'inflation dans la zone euro est proche de 10 % et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a reconnu jeudi que le risque d'une contraction économique était en hausse en raison de la flambée des prix de l'énergie et de la hausse des taux d'intérêt.

Intel, qui fabrique des puces pour les clients des centres de données, y compris AWS, a déclaré que les revenus du troisième trimestre de cette activité ont chuté de 27 % et que les bénéfices ont été presque anéantis. Cette activité a souffert en partie de la faiblesse de la demande des entreprises chinoises, a déclaré le patron d'Intel, Pat Gelsinger.

La société a réduit ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'année, en raison de l'incertitude économique qui, selon M. Gelsinger, devrait perdurer l'année prochaine, et du fait qu'il faut du temps pour augmenter les ventes dans les centres de données.

Les services de cloud computing aident généralement les entreprises à économiser de l'argent. Les réductions budgétaires dans ce secteur pourraient donc être particulièrement inquiétantes, indiquant que les entreprises pensent que le coût est roi en ces temps plus difficiles.

Les entreprises construisent généralement plus de capacité de cloud et de datacenter que nécessaire et attendent ensuite qu'elle soit absorbée, a déclaré Dean McCarron, président de Mercury Research, qui suit les fabricants de puces.

"Le "build more" s'est produit en 2021 et nous sommes en roue libre depuis lors", a déclaré McCarron. Il a ajouté qu'il s'attend à ce que la faiblesse d'Intel dans le domaine des centres de données touche bientôt le fond, "bien qu'il existe des préoccupations macroéconomiques plus importantes quant à l'ampleur de l'amélioration que nous pourrions constater lors du prochain cycle de croissance."