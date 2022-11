Les juges américains se méfient des allégations de partialité raciale de l'organisateur d'Amazon licencié

Un panel de trois juges de la 2e Cour d'appel de circuit des États-Unis à Manhattan a suggéré lors d'une audience dans la tentative de Smalls de relancer un procès en 2020 que son licenciement avait plus à voir avec ses plaintes sur les conditions de sécurité dans le cadre de la pandémie de COVID-19 qu'avec le fait qu'il soit noir.

Amazon a licencié Smalls en mars 2020, affirmant qu'il s'était joint à une manifestation dans l'entrepôt de Staten Island où il supervisait d'autres travailleurs malgré le fait qu'il était en quarantaine rémunérée après avoir été en contact étroit avec une personne diagnostiquée avec le COVID-19.

Dans le procès, Smalls affirme qu'il a été ciblé en raison de sa race et de sa défense de la main-d'œuvre majoritairement non blanche de l'entrepôt. Les juges du 2e circuit ont déclaré mardi qu'il n'avait pas réussi à étayer ces affirmations, faisant écho à un juge fédéral de New York qui a rejeté l'affaire l'année dernière.

"Il propose de bonnes raisons de penser qu'ils l'ont licencié parce qu'il essayait de s'organiser", mais pas en raison de tensions raciales, a déclaré le juge de circuit Guido Calabresi.

Smalls et d'autres travailleurs de l'entrepôt ont fondé l'Amazon Labor Union, qui a remporté en avril le premier vote syndical américain dans les 27 ans d'histoire d'Amazon. Les travailleurs d'autres entrepôts Amazon à New York et en Alabama ont rejeté les syndicats.

Après son licenciement, Smalls est devenu un personnage très en vue, traversant le pays pour rallier les travailleurs, menant un boycott d'Amazon et témoignant devant le Sénat américain dans une veste sur laquelle on pouvait lire "Mangez les riches" dans le dos.

Michael Sussmann, un avocat de Smalls, a déclaré mardi au 2e circuit qu'Amazon savait que la race avait joué un rôle dans les plaintes de Smalls, car les travailleurs de l'entrepôt sont en grande majorité noirs et hispaniques, tandis que les cadres sont majoritairement blancs.

"Cela ne peut être compris dans l'Amérique de 2020 que comme étant au moins en partie lié à la race", a déclaré Sussmann.

Mais les vastes allégations concernant l'incapacité d'Amazon à protéger les travailleurs pendant la pandémie ont également impliqué des employés blancs, a déclaré Jason Schwartz, un avocat de la société, au panel.

Smalls a peut-être cru que les pratiques d'Amazon étaient motivées par des considérations raciales, a déclaré Schwartz, mais "Amazon n'est pas tenu de lire dans ses pensées".