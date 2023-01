Les licenciements dans les grandes entreprises technologiques pourraient perturber davantage les efforts d'équité et de diversité.

Selon les données d'un cabinet d'études, la hausse des licenciements dans les entreprises technologiques l'année dernière touche de manière disproportionnée les femmes et les talents en milieu de carrière, ce qui pourrait rendre plus difficile l'amélioration de la diversité dans l'un des secteurs les plus recherchés.

Ces dernières années, les grands noms de la technologie américaine ont intensifié le recrutement et fait de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) une priorité. Mais alors que le secteur est aux prises avec le sur-embauche depuis le milieu des années 2020, la hausse des taux d'intérêt et les changements de comportement des entreprises et des consommateurs, les entreprises technologiques ont annoncé des coupes sombres, mettant en péril leurs efforts en matière de diversité.

Les licenciements d'Amazon.com Inc incluront désormais plus de 18 000 rôles dans le cadre d'une réduction de la main-d'œuvre qu'elle a précédemment divulguée, a déclaré son PDG mercredi. Cela représente environ 6 % des effectifs de l'entreprise. Salesforce Inc a déclaré mercredi qu'il prévoyait d'éliminer environ 10 % de son personnel.

Ce remaniement rare dans les grandes entreprises technologiques risque de disrupter davantage les promesses de diversité qui ont déjà stagné à mesure que les entreprises mettent de côté leurs efforts en matière de DEI.

Des entreprises telles que Meta Platforms Inc, Amazon.com, Twitter Inc et Snap Inc ont ensemble supprimé plus de 97 000 emplois en 2022 pour faire face au ralentissement de l'économie et aux pressions des actionnaires, selon un rapport de la société d'emploi Challenger, Gray & Christmas Inc. Cela représente une augmentation de 649 % par rapport à 2021.

Les femmes et les Latinos représentent respectivement 46,64 % et 11,49 % des licenciements dans le secteur de la technologie entre septembre et décembre 2022, alors que ces segments représentent respectivement 39,09 % et 9,96 % de l'ensemble de l'industrie, selon les données de Revelio Labs Inc., une startup qui a analysé les données du système de suivi des licenciements Layoffs.fyi et de la base de données des talents Parachute List by Rocket.

Les femmes et les travailleurs latinos sont les plus touchés par les licenciements dans le secteur de la technologie : https://www.reuters.com/graphics/AMAZON-LAYOFFS/DIVERSITY/gkplwwrbbvb/chart.png

Les talents en milieu de carrière sont également surreprésentés dans les licenciements, a déclaré Reyhan Ayas, économiste principal de Revelio Labs.

Meta, par exemple, s'est engagé en 2019 à doubler le nombre d'employés noirs et hispaniques dans sa main-d'œuvre américaine ainsi qu'à doubler le nombre de femmes dans sa main-d'œuvre mondiale d'ici 2024.

Donald Tomaskovic-Devey, professeur de sociologie à l'Université du Massachusetts Amherst, qui a étudié les données de l'U.S. Equal Employment Opportunity pour la période 2008-2016, a constaté qu'environ 7 % des entreprises technologiques tentent activement de diversifier leur main-d'œuvre.

Tomaskovic-Devey a déclaré que si la même tendance se maintient, la série actuelle de licenciements entraînera une diminution du nombre de femmes et de minorités non asiatiques dans les entreprises technologiques et consolidera davantage la domination des hommes blancs et asiatiques dans l'industrie.

Twitter a fait l'objet d'un procès qui prétendait que la société de médias sociaux ciblait de manière disproportionnée les employés féminins dans les licenciements.

Snap et Twitter n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Meta a refusé de commenter.

PERTURBER LA DIVERSITÉ

Les talents noirs et asiatiques ont été moins touchés par les suppressions d'emplois, mais les licenciements inattendus dans le secteur de la technologie pourraient rendre plus difficile d'attirer des talents diversifiés en début de carrière vers "l'enfant cool du quartier" ou des entreprises technologiques bien connues, a déclaré Morgan DeBaun, PDG de Blavity Inc, qui organise la plus grande conférence annuelle sur la technologie noire, AfroTech.

Cela perturbera encore plus les efforts de diversité, a déclaré Benjamin Juarez, consultant en recrutement et cofondateur de Latinos in Tech. Les talents sous-représentés seront confrontés à une concurrence accrue pour les rôles de niveau d'entrée, car les travailleurs expérimentés se contenteront de ces emplois, a-t-il ajouté.

Les emplois d'entrée de gamme représentent souvent la meilleure option pour les candidats diversifiés pour mettre un pied dans l'industrie technologique.

"Quelqu'un qui cherche à percer dans le secteur de la technologie pour la première fois doit s'attendre à ce que la route soit longue", a déclaré Amanda Daering, cofondatrice de la société de conseil en RH Newance, qui met en place des équipes financières et techniques dans les start-ups.

Les entreprises ont réduit les budgets alloués pour rendre les lieux de travail plus diversifiés, a déclaré Nadiyah Johnson, PDG de Milky Way Tech Hub, qui aide les entreprises à trouver des candidats diversifiés.

"Il y a eu des tendances à repousser des projets qui, à un moment donné, étaient prioritaires, surtout la première ou les deux premières années depuis le meurtre de George Floyd", a-t-elle déclaré.

Pourtant, certains sont pleins d'espoir.

M. Juarez, de Latinos in Tech, a déclaré qu'il espérait que les licenciements massifs donneraient naissance à des start-ups dirigées par des minorités, sa solution préférée aux efforts stagnants de DEI.

"Nous voulons augmenter le nombre de Latinos dans l'espace technologique, mais nous commençons à voir que certains de ces efforts de DEI ne fonctionnent tout simplement pas et que nous devons essentiellement construire notre propre chemin."