La pression politique pour lever la toute première "obligation Amazonia" s'est intensifiée lors des discussions pour convenir d'une "feuille de route", mais les chances d'un accord cette année se heurtent à des obstacles techniques et au scepticisme de certains de ceux qui sont chargés de gérer la dette, ont déclaré des sources à Reuters.

Le Brésil, la Colombie et l'Équateur font partie d'un groupe de nations en pourparlers avec des banques de développement pour lancer un cadre spécialement soutenu afin de lever des milliards de dollars de financement à faible coût pour protéger la plus grande forêt tropicale du monde.

Proposé par la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale l'année dernière, Reuters rapporte pour la première fois les progrès réalisés, les structures obligataires et les calendriers discutés, mais aussi certaines des réticences des responsables de deux des plus grands pays de la région.

Couvrant plus de 6 millions de kilomètres carrés, l'Amazonie absorbe de grandes quantités de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique et abrite plus de 10 % de tous les animaux et plantes connus, soit la plus forte densité d'espèces sur Terre.

"Il s'agirait d'une transaction majeure pour les titres liés à la nature", a déclaré Arend Kulenkampff, directeur du Sustainability-linked Sovereign Debt Hub, une initiative à but non lucratif visant à coordonner les financements verts, en évoquant l'impact potentiel de cette initiative.

COÛT DE LA GESTION Politiquement, les obligations de l'Amazonie s'alignent sur l'appel des présidents du Brésil, de la Colombie et d'autres pays du bassin de l'Amazone pour que les pays riches contribuent davantage à la protection de la forêt tropicale.

Un membre de la délégation brésilienne sur le climat a déclaré à Reuters que l'augmentation du financement des banques multilatérales de développement (BMD) était l'une des principales demandes de la présidence brésilienne du G20 cette année et avant les sommets des Nations unies sur le climat qui se tiendront en Azerbaïdjan en novembre et dans la ville amazonienne de Belem en 2025.

Seules les banques multilatérales de développement peuvent mobiliser des financements pour le climat à l'échelle nécessaire dans les grands pays en développement comme le Brésil, le Mexique et l'Inde, a déclaré cette personne. Les "garanties de crédit", par exemple, peuvent réduire considérablement les coûts d'emprunt qui peuvent normalement être à deux chiffres pour les pays.

La question de savoir combien d'argent les BMD peuvent fournir et à quelle vitesse reste ouverte, car les responsables affirment qu'il n'y a pas de temps à perdre dans la lutte contre le changement climatique.

Mais si le Brésil, sur le plan politique, et la Colombie, qui accueillera en octobre les négociations sur la biodiversité dans le cadre de la COP16 des Nations unies, sont tous deux désireux de conclure un accord historique pour récompenser leurs efforts, certains fonctionnaires sont sceptiques quant à la nécessité de mettre en place rapidement un nouvel instrument d'emprunt.

La Colombie, comme les huit autres pays amazoniens, pourrait lancer une "obligation amazonienne", mais elle a insisté pour considérer l'Amazonie non pas comme une source d'endettement mais comme une source de revenus", a déclaré Jose Roberto Acosta, directeur colombien du crédit public au ministère des finances.

Les économies émergentes font de plus en plus pression pour que le monde les aide à donner une valeur à leur gestion de ces ressources partagées, par exemple en générant des crédits de biodiversité qui pourraient être vendus à d'autres pays ou entreprises pour obtenir de l'argent.

"Pour cette raison, il est peu probable que cet objectif soit atteint avant la COP16", a déclaré M. Acosta.

Deux sources ayant une connaissance directe du dossier ont déclaré à Reuters que les discussions en étaient encore à un stade préliminaire au sein du gouvernement brésilien et que tout progrès, s'il était confirmé, n'interviendrait pas cette année.

Le ministère brésilien des finances a déclaré qu'il n'était "jusqu'à présent" pas au courant des discussions et qu'il n'avait pas encore reçu de proposition formelle concernant une obligation pour l'Amazonie.

Le ministère a également souligné la forte demande de l'année dernière pour la première obligation verte internationale du Brésil, qui a permis de lever 2 milliards de dollars et a été vendue avec un taux d'intérêt inférieur à la normale de 6 %. Il prévoit d'en émettre d'autres à l'avenir, bien que des sources bancaires aient suggéré qu'une obligation de l'Amazonie garantie par la BMD pourrait n'avoir besoin que de la moitié de ce taux d'intérêt.

Et il est nécessaire de maintenir les taux d'emprunt aussi bas que possible. Le coût de la réalisation des objectifs climatiques que le Brésil s'est fixés - il vise à réduire de plus de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à atteindre un niveau "net zéro" d'ici à 2050 - a été estimé à 100 milliards de dollars par an, soit 7 % de sa production économique.

Interrogés par Reuters, les autres pays et les banques de développement impliqués dans les projets n'ont pas commenté l'état d'avancement des négociations.

POURPARLERS DE MARS

Les pourparlers de mars ont abordé une série de questions qui devront faire l'objet d'un accord avant le lancement de la première obligation.

L'objectif est de lancer à la fois des obligations dites "d'utilisation du produit" - où l'argent est affecté à des projets spécifiques - et des "obligations liées à la durabilité" (SLB), liées à des objectifs plus généraux tels que la réduction des taux de déforestation.

La plupart des pays de la région n'ayant pas encore inscrit les SLB dans leur réglementation nationale, une obligation liée à l'utilisation des produits est une option plus probable pour la première émission, ont déclaré trois sources. Les entreprises et les banques de développement locales pourraient également émettre à l'avenir.

L'intérêt international est fort, avec des gouvernements individuels comme la Suède, l'Italie et l'Espagne qui ont déjà apporté leur soutien, selon trois sources. À l'avenir, d'autres organismes multilatéraux tels que la Banque de développement de l'Amérique latine et des Caraïbes (CAF) sont susceptibles de s'impliquer, a ajouté une source.

Parmi les autres questions à résoudre figure la définition de ce qui devrait être considéré comme une utilisation légitime du produit des nouvelles obligations, y compris la question de savoir s'il faut autoriser les dépenses dans les villes, étant donné que 80 % des habitants de l'Amazonie vivent dans des environnements urbanisés.

Alors que les premières obligations seront probablement émises par les pays individuellement, l'espoir est qu'elles puissent éventuellement être émises conjointement dans le cadre du programme "Amazonia Forever" de la BID afin de permettre des efforts de conservation transfrontaliers efficaces et à grande échelle.

L'objectif du programme est de financer le développement durable et de contribuer à réduire la déforestation, qui, selon les statistiques de l'UE, équivaut à environ quatre terrains de football abattus chaque minute.

Si le Brésil, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, la Bolivie et le Suriname ont déjà adhéré au programme, l'émission conjointe d'obligations n'est pas chose aisée, compte tenu des différences de santé financière entre les États.

Cette initiative fait suite à la volonté du président brésilien de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, d'unir ses voisins pour inciter les nations plus riches à contribuer au financement de la protection de la forêt. Depuis 1970, l'Amérique latine a perdu 94 % de ses populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, de reptiles et d'amphibiens, selon une analyse du WWF et de la ZSL.