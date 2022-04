Les pétitions pour les élections syndicales augmentent alors que les travailleurs américains s'organisent

Le National Labor Relations Board (NLRB) a reçu 1 174 demandes de ce type au cours du premier semestre de son exercice 2022, du 1er octobre au 31 mars, contre 748 au cours du premier semestre de l'exercice 2021, a-t-il indiqué mercredi.

Si ce rythme se maintient sur l'ensemble de l'année, il s'agirait du total annuel le plus élevé depuis au moins les 10 dernières années.

"Il y a une poussée de l'activité syndicale dans tout le pays", a déclaré l'avocate générale du NLRB, Jennifer Abruzzo, dans un communiqué.

Les baristas de plus de 170 établissements Starbucks aux États-Unis ont demandé au NLRB la tenue d'élections syndicales depuis le mois d'août, et au moins 10 établissements ont voté en faveur du syndicat Workers United.

Et après que les employés aient remporté un vote pour former un syndicat dans un entrepôt Amazon à Staten Island, dans l'État de New York, vendredi, les travailleurs de 50 autres sites à travers le pays ont contacté les organisateurs.

Une fois que les employés ont adressé une pétition au NLRB pour une élection, les travailleurs éligibles peuvent voter pour savoir s'ils veulent rejoindre le syndicat.

M. Abruzzo a déclaré que le Congrès devait fournir à l'agence davantage de personnel et de fonds pour faire face à la charge de travail croissante, qui comprend également une augmentation des accusations de pratiques de travail déloyales et d'autres dépôts.