Les bons résultats trimestriels d'Amazon sont un signe de plus que les Américains continuent à faire des achats, malgré des mois d'indicateurs économiques inquiétants, et pourraient constituer un signal positif pour Walmart et Target, qui publient leurs résultats la semaine prochaine.

Le géant du commerce électronique a enregistré une hausse de 4,2 % de ses ventes sur Amazon.com et de 6,4 % dans ses magasins physiques, qui comprennent Amazon Fresh, Whole Foods et les magasins de proximité Go, pour le deuxième trimestre qui s'est achevé le 30 juin.

Walmart et Target, les deux plus grands détaillants des États-Unis, ont donné un ton prudent pour le reste de l'année. Mais malgré la hausse des taux d'intérêt et de l'endettement par carte de crédit, les Américains continuent de dépenser.

David Klink, analyste principal des actions chez Huntington Private Bank, a déclaré qu'il voyait des signes "encourageants" dans les résultats d'Amazon. Les activités de vente au détail en Amérique du Nord ont été à l'origine de plus des deux tiers de l'amélioration de 4,4 milliards de dollars du bénéfice d'exploitation d'Amazon, a noté M. Klink, dont la société détient des participations évaluées à environ 166 millions de dollars en actions Amazon, 80 millions de dollars en actions Walmart et 19 millions de dollars en actions Target.

Cependant, une question majeure se pose : "la croissance d'Amazon est-elle davantage liée aux améliorations qu'elle a apportées ?" qu'au reflet d'une demande plus forte de la part des consommateurs, a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

Amazon s'est efforcé d'accélérer ses livraisons le jour même et en une journée, d'introduire des ajustements dans son entreprise Whole Foods, tels que des prix plus bas et une technologie de caisse intégrée, ainsi que d'améliorer les niveaux de stock et d'affiner le décor de ses magasins Amazon Fresh, ont déclaré les dirigeants et les analystes.

L'entreprise basée à Seattle prévoit une hausse des ventes de 13 % pour la période juillet-septembre, grâce aux bons résultats obtenus lors de l'événement "Prime Day" qui s'est déroulé les 11 et 12 juillet. Certes, les chiffres du deuxième trimestre d'Amazon reflètent des prix plus élevés et des comparaisons relativement faibles. Au cours de la même période l'année dernière, l'inflation aux États-Unis était à son maximum, ce qui a incité les consommateurs à réduire leurs achats.

Target, qui publiera ses résultats pour la période avril-juin le 16 août, a prévu en mai un deuxième trimestre sombre et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes comparables pour l'ensemble de l'année augmentent ou diminuent d'un pourcentage faible à un chiffre. Walmart, qui publiera ses résultats le 17 août, a connu un premier trimestre meilleur que prévu et prévoit une augmentation des ventes d'environ 3,5 % pour l'année. Toutefois, les dirigeants de Walmart ont déclaré qu'ils étaient "incertains" quant à la seconde moitié de l'année 2023, étant donné que les biens deviennent plus chers et que les gens ont moins d'argent à dépenser.

D'autres grandes entreprises ont également laissé entrevoir la possibilité d'une évolution en eaux troubles. Apple, le groupe de transport maritime Maersk et le géant de la publicité WPP ont déclaré la semaine dernière qu'ils s'attendaient à une baisse de la demande pour les livraisons d'iPhone, du volume mondial de conteneurs et des dépenses publicitaires au cours des prochains mois.

La performance d'Amazon à la suite de son Prime Day a été une "bonne lecture pour les détaillants discount", a cependant déclaré Joseph Feldman, analyste chez Telsey Advisory Group.

"Je pense que les détaillants basés sur la valeur comme Walmart et Target" résisteront mieux que les autres, a-t-il dit. (Reportage de Siddharth Cavale à New York et d'Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; rédaction de Rosalba O'Brien)