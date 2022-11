Marketmind : Refroidir, et fondre

Le point de données sur l'inflation que les investisseurs attendaient avec impatience est enfin arrivé et a déclenché une reprise fébrile du risque sur les marchés. Mais une telle joie a été dégonflée tout au long de 2022 et il y a des raisons d'être sceptique cette fois-ci aussi.

D'abord les données : Les prix à la consommation américains ont augmenté moins que prévu en octobre, faisant passer la hausse annuelle sous les 8 % pour la première fois en huit mois.

La nouvelle d'un refroidissement de l'IPC a déclenché un rallye massif à Wall street. Le S&P 500 a bondi de 5,5 %, son plus gros gain en une journée depuis avril 2020, et le Nasdaq Composite, très technologique, a grimpé de plus de 7 %. Amazon et Nvidia figuraient parmi les actions affichant des gains à deux chiffres dans la journée.

Pendant ce temps, les rendements du Trésor américain ont chuté, le rendement de référence à 10 ans tombant à son plus bas niveau depuis cinq semaines, et le dollar américain a dégringolé, un renversement des tendances qui ont prévalu en 2022.

Le rapport sur l'IPC a suscité l'espoir que la Réserve fédérale pourrait être en mesure de se retirer de ses hausses de taux d'intérêt, après que le resserrement agressif de la banque centrale ait écrasé les marchés cette année.

Mais bien qu'encourageant, le rapport sur l'IPC n'est qu'un point de données et les responsables de la Fed voudront probablement voir d'autres preuves que l'inflation s'est calmée avant de changer radicalement leur position.

En effet, la Fed obtiendra une autre lecture de l'IPC avant que les décideurs de la banque ne se réunissent à nouveau, le rapport de novembre étant attendu juste avant le début de leur réunion de décembre.

Les investisseurs ont déjà été échaudés cette année, car les actions ont rebondi une poignée de fois, pour ensuite retomber à des niveaux plus bas lorsque les rallyes du marché baissier s'essoufflaient.

Et il était difficile d'être trop optimiste sur la prise de risque étant donné les turbulences de la semaine dans les cryptomonnaies. Dans les derniers développements pour FTX, la bourse de crypto-monnaies - qui a été secouée par une ruée de retraits de clients - se démenait pour lever environ 9,4 milliards de dollars auprès d'investisseurs et de rivaux, a déclaré une source à Reuters.

Le bitcoin a récupéré une partie de ses pertes de la semaine et se situait dernièrement autour de 17 900 dollars. Il y a un an jour pour jour, il a atteint son plus haut niveau historique de 69 000 $.

Joyeux anniversaire, en effet.

Développements clés qui pourraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

Production industrielle en Inde

PIB DU ROYAUME-UNI (T3)

Sentiment du consommateur américain UMich (novembre)

GRAPHIQUE-Jauges d'inflation américaines