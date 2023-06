Oracle dépasse ses estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la demande de services cloud

Oracle a dépassé lundi les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre, porté par la demande croissante des entreprises déployant l'IA pour ses offres cloud.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 13,84 milliards de dollars, contre 13,74 milliards de dollars estimés par les analystes, selon Refinitiv.

La poussée d'Oracle sur le marché de l'informatique dématérialisée a commencé à porter ses fruits, aidée par son acquisition de la société de dossiers médicaux électroniques Cerner l'année dernière, qui l'a aidée à mieux concurrencer les géants de l'industrie comme Microsoft et Amazon.com .

L'entreprise de cloud et de logiciels a également stimulé ses propositions de cloud d'IA, y compris son partenariat avec Nvidia pour mettre les logiciels et les puces d'IA du fabricant de puces à la disposition des clients d'Oracle via ses services de cloud.

Le chiffre d'affaires de l'unité de services cloud et de support de licences d'Oracle, sa plus grande, a augmenté pour atteindre 9,37 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 7,61 milliards de dollars un an plus tôt.

Les actions de la société basée à Austin, au Texas, étaient en hausse de 1,3 % dans les échanges prolongés. (Reportage de Samrhitha Arunasalam et Raghav Mahobe à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)