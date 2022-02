L'épopée Second Âge de JRR Tolkien apparait à l'écran pour la première fois

Les fans de Tolkien, de culture pop et de football ont fait une pause pendant la troisième manche du Super Bowl LVI dimanche lorsqu'Amazon les a transportés dans un voyage très anticipé vers la Terre du Milieu.

Prime Video a publié sa première bande-annonce officielle pour sa nouvelle série la plus attendue de 2022, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirs.

Le spot publicitaire de 60 secondes a offert aux téléspectateurs du Super Bowl leurs tout premiers aperçus audiovisuels du légendaire Second Âge de J.R.R. Tolkien, dévoilant une toute nouvelle légende d'Amazon Studios et des showrunners J.D. Payne & Patrick McKay qui débutera le 2 septembre. Présentant une sélection de personnages de la distribution d'ensemble, tels que des elfes, des nains et des orcs, et des environnements couvrant Arda, la bande-annonce emmène les téléspectateurs dans un voyage plein d'action rempli d'émerveillement et d'excitation dans une véritable splendeur cinématographique.

Le lancement de la bande-annonce lors du Super Bowl LVI le 13 février marque le dernier moment décisif pour ce qui sera sans doute l'une des plus grandes campagnes marketing mondiales de 2022. Au début de cette année, Prime Video a forgé le traitement du titre de la série dans du métal en fusion, alimentant l'appétit insatiable des fans pour cette série et atteignant organiquement, durant les premières 24 heures, un nombre d'impressions estimé à 1 milliard dans le monde entier. Cette étape importante de la campagne a été rapidement suivie par le dévoilement de 23 posters minutieusement détaillés sur lesquels ne figurent que les mains des stars de la série, ce qui a suscité une énorme conversation en ligne concernant l'identité et l'histoire de ces personnages.

Le très attendu Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirs sera diffusé en exclusivité sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde en plusieurs langues le vendredi 2 septembre, et de nouveaux épisodes seront disponibles chaque semaine.

La série Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoirs présente à l'écran pour la toute première fois les légendes héroïques de l'histoire légendaire du Second Âge de la Terre du Milieu. Se déroulant des milliers d'années avant les événements des livres Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, ce drame épique ramènera les spectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, où des royaumes ont connu la gloire et sont tombés en ruine, où des héros improbables ont été mis à l'épreuve, où l'espoir ne tenait qu'à un fil et où l'un des plus grands méchants qui ait jamais jailli de la plume de Tolkien menaçait de couvrir le monde entier de ténèbres. Commençant dans une période de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Montagnes Brumeuses, aux forêts majestueuses de la capitale elfe de Lindon, en passant par l'époustouflant royaume insulaire de Númenor, jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et ces personnages se tailleront un héritage qui perdurera longtemps après leur disparition.

Cette série a à sa tête les showrunners et producteurs exécutifs J.D. Payne et Patrick McKay. Ils sont rejoints par les producteurs exécutifs Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond et Sharon Tal Yguado, et les producteurs Ron Ames et Christopher Newman. Wayne Che Yip est co-producteur exécutif, et réalisateur aux côtés de J.A. Bayona et Charlotte Brändström.

Le drame multi-saisons sera diffusé en exclusivité sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde et en plusieurs langues le vendredi 2 septembre, et de nouveaux épisodes seront disponibles chaque semaine.

Les livres Le Seigneur des Anneaux ont été traduits dans plus de 38 langues et se sont vendus à plus de 150 millions d'exemplaires.

