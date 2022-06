Qu'est-ce que l'ONDC, le projet indien de réseau ouvert de commerce électronique ?

Voici une description des différentes parties mobiles de l'ONDC.

QU'EST-CE QUE L'ONDC ?

L'ONDC est une société à but non lucratif dont le réseau permettra l'affichage des produits et services de toutes les plateformes de commerce électronique participantes dans les résultats de recherche de toutes les applications du réseau.

Par exemple, si Amazon et Flipkart de Walmart intègrent tous deux leurs plateformes à ONDC, un utilisateur recherchant un casque Bluetooth sur Amazon verra également les résultats de Flipkart sur l'application Amazon.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L'ONDC EN MATIÈRE DE TRANSACTIONS ?

ONDC a pour objectif de porter la pénétration du commerce électronique dans les deux prochaines années à 25% des achats des consommateurs indiens, contre près de 8% actuellement, dans un pays de 1,35 milliard d'habitants.

Il espère également inscrire 900 millions d'acheteurs et 1,2 million de vendeurs sur le réseau partagé au cours des cinq prochaines années, tout en atteignant une valeur brute des marchandises de 48 milliards de dollars.

Le gouvernement estime que le marché indien du commerce électronique valait plus de 55 milliards de dollars en valeur brute de marchandises en 2021 et qu'il atteindra 350 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Actuellement, Amazon et Flipkart de Walmart contrôlent plus de 60 % du marché.

COMMENT L'ONDC VISE-T-IL À STIMULER LA CONCURRENCE ?

Le gouvernement affirme que les plateformes existantes fonctionnent en silos et sont étroitement contrôlées, ce qui exclut de nombreux petits acteurs. Il attend de l'ONDC qu'il augmente la concurrence et favorise l'innovation par les start-ups.

Il espère également faire appel à des entreprises de logistique et autres qui peuvent collaborer avec les vendeurs pour livrer les produits aux clients.

L'accent serait mis sur les petits marchands et les consommateurs ruraux, avec des applications en langues indiennes.

Les responsables de l'ONDC comparent le réseau à un centre commercial avec 1 000 portes au lieu de deux seulement, ce qui limiterait les possibilités pour les vendeurs sélectionnés de bénéficier d'un traitement préférentiel - une accusation courante contre les grandes sociétés de commerce électronique.

Les utilisateurs pourront noter les fournisseurs de services sur l'ONDC, ce qui sera applicable et visible sur tout le réseau.

Le gouvernement affirme que l'ONDC contribuera à mettre fin aux "prix prédateurs, en particulier pour les produits à forte marge et de grande valeur". Amazon et Flipkart nient s'être livrés à des prix prédateurs.

QUELS DÉFIS L'ONDC DOIT-IL RELEVER ?

L'ONDC vise principalement à exploiter des millions de petites entreprises qui manquent souvent d'expertise technologique. Le gouvernement devra donc mener une campagne de sensibilisation massive pour les faire adhérer, a déclaré la Confederation of All India Traders, un groupe qui représente 80 millions de ces entreprises.

Les petites entreprises ayant de faibles volumes peuvent également manquer de ressources pour s'aligner sur les remises proposées par des poids lourds comme Amazon et Flipkart.

(Cette histoire corrige les paragraphes 3, 6 et 11 pour refléter que l'ONDC est un "réseau" et non une "plateforme")