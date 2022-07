Ring d'Amazon.com a fourni des données à la police sans le consentement de l'utilisateur 11 fois en 2022

Amazon a déclaré avoir fourni la vidéo dans des circonstances d'urgence. Le sénateur Edward Markey, un législateur qui s'intéresse à la vie privée, a publié mercredi une lettre d'Amazon sur le sujet, qui était une réponse à sa demande de renseignements à la société.

"Dans chaque cas, Ring a déterminé de bonne foi qu'il y avait un danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour une personne nécessitant la divulgation des informations sans délai", a écrit Brian Huseman, vice-président de la politique publique pour Amazon.

La société a également déclaré qu'elle comptait 2 161 organismes d'application de la loi sur son service de sécurité publique Neighbors, qui permet à la police et à d'autres de demander des images aux propriétaires de Ring.

"Le recours croissant des forces de l'ordre à la surveillance privée crée une crise de responsabilité", a déclaré M. Markey dans un communiqué.

Amazon.com n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans la lettre, Huseman a refusé de préciser quand la technologie Ring peut capturer de l'audio et dans quelle mesure les enregistrements audio sont sensibles. Les utilisateurs peuvent facilement désactiver l'audio.

Il a également refusé de s'engager à faire du cryptage de bout en bout la valeur par défaut pour les données Ring. Le cryptage de bout en bout est disponible, mais il désactiverait certaines fonctionnalités.

M. Markey s'est dit préoccupé par le fait qu'Amazon et d'autres entreprises technologiques commencent à utiliser des données biométriques dans leurs systèmes et a fait remarquer que lui-même et d'autres personnes avaient introduit un projet de loi visant à restreindre l'accès des forces de l'ordre à ces informations.