Schroders s'oppose à Amazon, Meta, Alphabet sur les droits des travailleurs et les droits numériques

Schroders, qui gère environ 730 milliards de livres (905,64 milliards de dollars), a déclaré qu'il déclarait son intention de voter contre la direction sur ces questions comme une mesure d'escalade suite aux discussions avec les sociétés.

Si la déclaration de plans de vote est encore relativement rare parmi les gestionnaires d'actifs, ils sont de plus en plus nombreux à le faire dans le cadre des efforts visant à accélérer le changement sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance telles que le changement climatique.

Au total, Schroders a déclaré qu'il voterait contre 11 résolutions des trois sociétés lors de leurs assemblées générales annuelles.

Le gestionnaire de fonds a déclaré que son engagement auprès d'Amazon s'était concentré sur le soutien des droits des travailleurs, en particulier l'amélioration des salaires et des avantages sociaux du personnel, la santé et le bien-être des travailleurs et la représentation des travailleurs au sein de l'entreprise.

Chez Meta et Alphabet, Schorders a déclaré qu'il voterait en faveur de l'amélioration de leur approche des droits numériques, notamment la gestion des contenus exploitants, de la désinformation et de la vie privée.

"Ces questions prennent de plus en plus d'importance pour nos clients qui nous pressent d'en faire plus pour s'assurer que les entreprises dans lesquelles nous investissons agissent de manière responsable", a déclaré Kate Rogers, responsable du développement durable chez Schroders Wealth Management.

"En votant contre la direction d'Alphabet et de Meta, nous signalons l'importance pour les grandes entreprises technologiques d'agir pour éviter tout préjudice et de s'attaquer à la désinformation sur leurs plateformes. Chez Amazon, nous nous tenons aux côtés des travailleurs, en cherchant à obtenir davantage d'informations sur les conditions de travail et leur traitement."

Schroders a ajouté qu'elle envisageait toujours de voter contre d'autres points à l'ordre du jour des AGO des sociétés et qu'elle le ferait probablement.

(1 $ = 0,8061 livre)