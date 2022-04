Solaire, éolien et diesel : Les entreprises européennes s'équipent pour faire face à la crise énergétique

Le constructeur automobile de luxe Mercedes-Benz s'efforce d'accroître son indépendance énergétique au cours de cette décennie en investissant dans l'énergie solaire et les parcs éoliens, tandis que la prise de conscience que les prix du pétrole et du gaz risquent de rester élevés plus longtemps suscite un intérêt croissant pour de nouveaux types d'accords d'approvisionnement en énergie.

"À court terme, il s'agit bien sûr de protéger la sécurité énergétique, mais à long terme, d'accélérer le chemin vers l'indépendance", a déclaré cette semaine Ola Kaellenius, PDG de Mercedes-Benz.

La guerre en Ukraine, que la Russie qualifie d'"opération spéciale", a accentué la pression sur les marchés européens de l'énergie, où l'offre et la demande étaient déjà ébranlées par les effets d'entraînement du COVID-19.

Un bras de fer avec la Russie sur sa demande d'être payée en roubles pour son gaz - qui fait partie d'un plus large tit-for-tat économique entre Moscou et l'Occident - a poussé Bruxelles à chercher des alternatives à sa plus grande source d'énergie.

Les exportations de brut et de produits pétroliers de la Russie vers l'Europe représentent le deuxième plus grand flux bilatéral de pétrole entre deux partenaires commerciaux, selon les données de BP, et l'Europe dépend de la Russie pour 40 % de son gaz. L'Europe dépend de la Russie pour 40 % de son gaz. Le bloc vise à réduire ce pourcentage de deux tiers cette année.

Une pénurie mondiale de gaz avait fait grimper les prix à des niveaux record avant même l'invasion russe, faisant gonfler les prix des alternatives - y compris les plus sales comme le diesel et le charbon.

Le prix moyen du diesel à la pompe en Europe est désormais plus cher que l'essence pour la première fois dans l'histoire.

Malgré cette dépense, Danish Crown, l'un des plus grands exportateurs de porc au monde, a commencé à moderniser quatre de ses abattoirs au gaz au Danemark à la suite de l'invasion de l'Ukraine, afin qu'ils puissent fonctionner au diesel si nécessaire. Le troisième plus grand brasseur danois, Harboe, a loué un générateur au mazout pour maintenir la production en marche si le gaz vient à manquer.

Les ventes de générateurs diesel aux entreprises et aux particuliers au Danemark ont bondi de 300 à 400 % selon Kim Andersen, propriétaire de Power Generator, l'un des plus gros fournisseurs du pays.

BEAUCOUP DE TOITS

La mission de l'Europe de réduire les combustibles fossiles russes sera difficile et coûteuse, mais elle pourrait également accélérer le passage aux ressources éoliennes et solaires.

Les entreprises internationales, dont Google et Amazon (groupe Alphabet), signent depuis longtemps des accords d'achat d'énergie renouvelable (AAE) par lesquels elles acceptent de payer un prix fixe pendant plusieurs années, lié à une centrale de production particulière.

Ingka Group, le propriétaire de la plupart des magasins IKEA dans le monde, a déclaré cette semaine qu'il dépensait 340 millions d'euros pour neuf projets solaires en Allemagne et en Espagne dans le cadre d'une stratégie à long terme visant à stimuler la consommation d'énergie renouvelable. Un porte-parole a déclaré que ces projets vendraient de l'énergie par le biais de contrats d'approvisionnement en électricité.

La fluctuation des prix mondiaux de l'énergie a stimulé la demande pour ce type d'accord, a déclaré Joop Hazenberg, directeur de la politique et de l'impact de la plateforme RE-Source, un groupe européen qui promeut les AAE.

"Nous constatons que les crises de la sécurité énergétique et des prix auxquelles le continent est confronté rendent la garantie de la stabilité des prix à long terme encore plus précieuse. Les entreprises en sont désormais conscientes", a-t-il déclaré.

En raison de la forte demande, la Commission européenne a décidé d'accélérer la publication des lignes directrices pour ce type d'accords, qui devaient initialement être publiées l'année prochaine, a ajouté M. Hazenberg. "Suite à l'invasion russe de l'Ukraine, nous prévoyons maintenant la publication le mois prochain."

Au cours des 10 premiers mois de 2021, 203 accords d'approvisionnement en énergie propre ont été signés dans le monde pour une capacité totale de 22 gigawatts -- ce qui équivaut à peu près à 22 centrales nucléaires. C'est une augmentation de 44 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données de la société d'électricité espagnole Iberdrola.

Le producteur de silicium métallique Ferroglobe vise à signer ce type d'accord pour 50 à 70 % de ses besoins énergétiques, mais la volatilité des prix a perturbé les négociations au cours de l'année écoulée, a déclaré à Reuters le directeur général Marco Levi.

"À quelques reprises, nous avions une feuille de modalités sur la table, mais elle a été retirée parce que, dans l'intervalle, les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté", a-t-il déclaré.

Les gros consommateurs d'énergie mettent également en place une production sur site.

Le constructeur automobile italien Stellantis a déclaré en février qu'il avait installé un panneau solaire de 30 000 mètres carrés sur le toit d'une usine à Madrid, qui pourrait produire 30 % de l'énergie du centre.

À long terme, les pionniers de l'achat d'énergie propre, Google, ont décrit leur stratégie d'achat d'énergie renouvelable comme étant "additionnelle" - ou contribuant à créer plus d'énergie renouvelable.

Mercedes-Benz vise à installer davantage d'énergie renouvelable sur certains de ses sites, et à atteindre le même objectif que Google.

"Nous avons beaucoup de toits que nous pouvons utiliser", a déclaré le PDG Kaellenius. "Nous parlons d'additionnalité - ne pas se contenter d'acheter de l'énergie verte, mais ajouter quelque chose au pot."