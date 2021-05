TF1 choisi par Bertelsmann pour racheter ses parts dans M6

Données financières USD EUR CA 2021 490 Mrd - 402 Mrd Résultat net 2021 28 557 M - 23 468 M Tréso. nette 2021 82 973 M - 68 187 M PER 2021 59,3x Rendement 2021 - Capitalisation 1 649 Mrd 1 649 Mrd 1 355 Mrd VE / CA 2021 3,20x VE / CA 2022 2,66x Nbr Employés 1 298 000 Flottant 82,4% Graphique AMAZON.COM, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AMAZON.COM, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 53 Objectif de cours Moyen 4 245,18 $ Dernier Cours de Cloture 3 270,39 $ Ecart / Objectif Haut 68,2% Ecart / Objectif Moyen 29,8% Ecart / Objectif Bas 15,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jeffrey P. Bezos Chairman, President & Chief Executive Officer Brian T. Olsavsky Chief Financial Officer & Senior Vice President Patricia Q. Stonesifer Independent Director Thomas O. Ryder Independent Director Jonathan Jake Rubinstein Lead Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AMAZON.COM, INC. -1.04% 1 649 335 JD.COM, INC. -22.47% 105 220 WAYFAIR INC. 33.58% 31 260 ETSY, INC. -8.32% 20 732 ALLEGRO.EU SA -34.34% 14 359 MONOTARO CO., LTD. -8.99% 11 235